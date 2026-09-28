Repuesta al Ministro Troncoso y a los imberbes odiadores, que andan en pañales aún que se creen dueños de una verdad que no existe

¿Y QUÉ PIENSAN HACER PARA QUE ESAS 94.000 PERSONAS DEJEN DE SER POBRES?

Desde Concordia, como mujer peronista y militante de la Agrupación Convicción Peronista, quiero responderle al ministro Troncoso y también al intendente Francisco #Azcué.

Ministro #Troncoso lo suyo no es solamente una falta de respeto: es una enorme simplificación de la historia de nuestra ciudad.

Usted dice que la pobreza de Concordia es “estructural” y que tiene 40 años.

¿En serio?

¿Nos creen idiotas porque hemos votado diferente a su color político?

¿Nos creen incapaces de recordar quién hizo qué por Concordia?

Porque si vamos a hablar de 40 años, HABLEMOS DE LOS 40 AÑOS COMPLETOS.

Durante décadas, gobiernos peronistas dejaron en Concordia obras que todavía hoy utilizamos miles de vecinos y vecinas:

🏫 DECENAS DE ESCUELAS, ampliaciones, aulas, gimnasios, comedores e infraestructura educativa.

🏥 EL HOSPITAL DELICIA CONCEPCIÓN MASVERNAT, una obra sanitaria de referencia para Concordia y toda la región.

🏥 El fortalecimiento y las obras realizadas en el HOSPITAL FELIPE HERAS y en la red de atención primaria.

🏠 MILES DE VIVIENDAS y barrios que permitieron que familias concordienses accedieran a su casa propia.

🛣️ LA DEFENSA SUR, LA COSTANERA, accesos, infraestructura urbana, cloacas, agua, pavimento y obras que transformaron barrios enteros.

🏭 EL FORTALECIMIENTO DEL PARQUE INDUSTRIAL y políticas orientadas a la producción y al empleo.

⚡ Y CAFESG, una herramienta fundamental para qu e los recursos de Salto Grande se transformaran en obras, infraestructura, educación, salud y desarrollo para la región.

No estamos hablando de una opinión... Los hechos existen!

Y hay algo todavía más importante:

EL TEJIDO SOCIAL.

En Concordia hubo una red de escuelas, centros de salud, salitas, comedores, organizaciones barriales, clubes, sindicatos, centros comunitarios y políticas sociales que funcionaron como espacios de contención.

La propia Municipalidad creó en 2004 un Consejo de Seguridad Alimentaria que articulaba hospitales, centros de salud, áreas sociales, educación, comedores comunitarios y organizaciones para atender especialmente a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y familias en situación de vulnerabilidad.

Eso también es política pública...

Eso también es Estado...

Eso también es combatir la pobreza...

Y ahora viene la pregunta que ustedes deberían contestar:

¿QUÉ HIZO EL SR. TRONCOSO POR CONCORDIA?

¿Qué obra concreta pueden mostrarnos a los Concordienses?

¿Qué política estructural de generación de empleo puede señalar?

¿Qué nueva escuela construyó?

¿Qué hospital creó?

¿Qué barrio transformó?

¿Qué centro comunitario puso en funcionamiento?

¿Qué política productiva generó?

¿Y QUÉ HIZO AZCUÉ COMO INTENDENTE?

Porque hoy gobiernan ustedes! ...Nacion, Provincia y Municipio tienen gobierno del mismo signo político... Y para que les sirve a los Concordienses?

Entonces ya no alcanza con mirar hacia atrás...

HOY TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE GOBERNAR!

Y los números actuales tampoco permiten darse el lujo de dar cátedra...

El INDEC informó que durante el primer semestre de 2026 el 56,2% de las personas de Concordia estaba bajo la línea de pobreza: aproximadamente 94.000 personas.

Entonces la pregunta vuelve a ser inevitable:

¿TODO ES CULPA DE LOS ÚLTIMOS 40 AÑOS?

¿O también tienen algo que ver las decisiones que se están tomando HOY?

Porque resulta demasiado cómodo decir “la pobreza es estructural” cuando ustedes gobiernan

La pobreza no se combate explicándola ni hechando culpas...

Se combate con trabajo, producción, educación, salud, vivienda, estabilidad, infraestructura, con un estado PRESENTE!

Y sobre todo, se combate mirando a los vecinos a los ojos, no utilizándolos como una estadística para justificar la propia gestión...

Nosotros sabemos que el peronismo no hizo todo perfecto. También sabemos que hay deudas históricas y que Concordia necesita muchísimo más!

Pero una cosa es discutir y revisar la historia.

OTRA MUY DISTINTA ES BORRARLA

Porque cuando ustedes dicen que durante 40 años solamente hubo “pobreza estructural”, están intentando borrar escuelas, hospitales, viviendas, barrios, obras, centros de salud, infraestructura y políticas sociales que tienen nombres, lugares y destinatarios concretos.

Y los concordienses tenemos memoria...

No necesitamos que #Troncoso ni #Azcué nos expliquen quiénes son...

Necesitamos que quienes hoy gobiernan RESPONDAN QUÉ VAN A HACER? Porque aún tiene un año y un para de meses más... O ya comenzó la campaña para continuar destruyendo?

Porque la pregunta ya no es qué pasó hace 40 años...

La pregunta es:

¿QUÉ HICIERON USTEDES POR CONCORDIA?

La pobreza no se declama.

SE TRANSFORMA!

Y esa transformación se mide en trabajo, salario, escuelas, hospitales, viviendas, producción y dignidad.

Desde Agrupacion "Conviccion Peronista" BETO BAHL Conducción vamos a seguir recorriendo los barrios, escuchando a nuestra gente y defendiendo la memoria de todo lo que se construyó.

Porque una ciudad no se gobierna culpando al pasado.

SE GOBIERNA HACIÉNDOSE CARGO DEL PRESENTE...

P/D: No puedo guardarme lo que sentí al ver la nota...

Vale mencionar que el vídeo es una nota realizada por el medio Despertar Entrerriano

FUENTE: Carmen Gomez Hernandez.