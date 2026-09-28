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Diversidad productiva y sustentabilidad, una mirada integral de Entre Ríos

La Federación Agraria Argentina de Entre Ríos propone ampliar la mirada sobre la estructura productiva de la provincia y poner en valor la diversidad de actividades, territorios y actores que forman parte.
campo28/09/2026 FAA

Cuando se habla de la producción entrerriana, muchas veces se instala una imagen simplificada vinculada principalmente a la agricultura y a algunos cultivos extensivos. Sin embargo, en el territorio provincial conviven la agricultura, la ganadería bovina, porcina y ovina, el arroz, la avicultura, la producción de huevos, la lechería, los cítricos, los arándanos, el pecán, la apicultura, la horticultura y las cadenas forestal y forestoindustrial, entre muchas otras actividades.imagen

También existe diversidad dentro de la propia agricultura. A los principales cultivos, como trigo, lino, brassicáceas, maíz, soja, sorgo, girasol y arroz, se suman legumbres, cultivos forrajeros y otras producciones. En este sentido, los números permiten dimensionar una matriz productiva amplia: Entre Ríos cuenta con más de 2,6 millones de hectáreas sembradas y más de 4,4 millones de cabezas de ganado bovino, además de una importante participación en las cadenas avícola, citrícola y forestal.

Las distintas actividades, además, están vinculadas entre sí y generan cadenas de valor que permiten transformar materias primas, generar empleo y sostener comunidades. Un ejemplo es la avicultura, que utiliza importantes volúmenes de maíz y soja producidos en la provincia para la alimentación de los animales.

Para el Distrito III Entre Ríos de FAA, hablar de sustentabilidad implica ampliar la mirada: no se trata solamente de cuánto produce una hectárea, sino también de cómo se produce, quiénes participan de las distintas cadenas, dónde se genera el trabajo y qué impacto tienen esas actividades en las comunidades y territorios.

Reconocer esta diversidad no significa desconocer los desafíos ambientales que existen. Por el contrario, implica abordarlos desde una mirada integral, teniendo en cuenta las particularidades de cada región y de cada sistema productivo.

La producción entrerriana involucra a productores y familias, pero también a cooperativas, trabajadores, contratistas, transportistas, industrias y comunidades, por lo que la sustentabilidad también está vinculada al arraigo y al desarrollo territorial.

Entre Ríos no es solamente lo que sale de una tranquera. También es lo que se transforma, lo que genera valor, lo que queda en los pueblos y lo que sostiene a las comunidades. Esta mirada sobre la diversidad productiva y la sustentabilidad fue uno de los ejes del tercer programa de Entre Surcos Stream, la propuesta audiovisual de la Federación Agraria Argentina de Entre Ríos, con el apoyo de Fundación Arraigar.

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