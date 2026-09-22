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CODESAL impulsó las gestiones para garantizar la continuidad de la Fiesta del Estudiante de Concordia

La iniciativa del presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, permitió articular con el Gobierno de Entre Ríos y CTM los recursos necesarios para que ECU pueda llevar adelante la tradicional celebración este 21 de septiembre en el Club Ferrocarril.
Concordia22/09/2026 codesal

Desde el inicio de la conformación de la comisión actual, CODESAL, dependiente del gobierno del la provincia de Entre Ríos, viene acompañando a ECU en la organización de la Fiesta del Estudiante 2026, brindando asesoramiento, acompañamiento y apoyo logístico, facilitando elementos y articulando con distintas instituciones para contribuir al desarrollo de las actividades.

En este marco, y ante las dificultades que atravesaba ECU para concretar la tradicional Fiesta del Estudiante, desde la Corporación de Desarrollo de Salto Grande, presidida por Eduardo Cristina y bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, se activaron las gestiones necesarias para dar una respuesta rápida y efectiva a la situación.imagen

A partir de la articulación impulsada por CODESAL, se trabajó junto al ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, y al secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, para gestionar ante Guillermo Marcone, en representación de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), el acompañamiento necesario. Como resultado de estas gestiones, se consiguieron los fondos necesarios para que la celebración pueda llevarse adelante este 21 de septiembre en el Club Ferrocarril.

“La fiesta siempre estuvo garantizada por el gran trabajo de los chicos de ECU y el acompañamiento de sus padres, que realizaron una labor enorme para llevar adelante una celebración con todas las dificultades que esto demanda.” expresó el presidente de la Corporación, Eduardo Cristina y además agregó “Afortunadamente todavía hay  funcionarios que apoyamos a los jovenes y estudiantes con sentido común y pregonamos con el acompañamiento verdadero”.

Una tradición que forma parte de Concordia

Desde hace 64 años, la Fiesta del Estudiante forma parte de la vida de Concordia. Las carrozas, la elección de los Reyes de los Estudiantes, el encuentro entre jóvenes y todo el trabajo que hay detrás de cada edición construyen una celebración que atraviesa generaciones y tiene un profundo significado para la comunidad.

Para CODESAL, el acompañamiento a ECU trasciende la colaboración puntual ante una dificultad. Forma parte de un trabajo sostenido junto a los estudiantes y de una mirada que reconoce el valor de esta celebración como una expresión de la identidad y el sentido de pertenencia de Concordia.

En este sentido, desde la Corporación se destaca el compromiso de continuar acompañando a los jóvenes y articulando con los distintos actores e instituciones que hacen posible que esta tradición siga formando parte de la vida de la ciudad.

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