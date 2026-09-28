La segunda Marcha por la Dignidad recorre Madrid con apoyo de PP y Vox en plena crisis de Ceuta

La convocatoria, bajo el lema "Por la dignidad y en defensa de España", ha arrancado la marcha poco después de las 10:00 en la plaza de Cibeles con destino al Arco del Triunfo, en Moncloa donde presumiblemente acabará la manifestación alrededor de las 13:30, hora local.

Entre los asistentes se encontraba el presidente de Vox, Santiago Abascal, que ha insistido en que los migrantes llegados a Ceuta deben regresar a su país de origen y ha cargado contra la gestión del Gobierno. "Ceuta sigue invadida porque Sánchez sigue siendo el siervo de Marruecos, se promueve la invasión migratoria", ha afirmado.

Abascal ha ido más allá al asegurar que no cree en nada de lo que haga el Ejecutivo. "Ha dicho a los ceutíes que tienen que acostumbrarse a una realidad estructural, la desconfianza es total", ha señalado.

El líder de Vox también ha mostrado su incomprensión ante la negativa del PP a respaldar la propuesta de su partido para activar el artículo 102 de la Constitución, con el objetivo de juzgar a Pedro Sánchez por traición.

A la protesta también han acudido representantes del PP. Un día antes, el vicesecretario general de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del partido, Juan Bravo, defendió en Ceuta la necesidad de agilizar las devoluciones de los migrantes que permanecen en la ciudad autónoma. Según Bravo, una modificación legislativa podría quedar resuelta en apenas una semana para que el Gobierno pudiera ejecutar de inmediato esos retornos.

Vox, por su parte, presentó a principios de septiembre una querella ante el Tribunal Supremo contra Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por diversos delitos relacionados con lo ocurrido en Ceuta, entre ellos colaboración con el terrorismo. El partido ha solicitado además apoyos parlamentarios para llevar al presidente ante el Alto Tribunal por traición.

Esta no ha sido la única movilización en torno a la crisis. La primera marcha, celebrada antes de la entrada masiva de migrantes a finales de julio, reunió a decenas de miles de personas que reclamaron la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones anticipadas.

Aquella protesta congregó, según la Delegación del Gobierno, a unas 40.000 personas, cifra que los organizadores elevaron hasta las 120.000, y terminó con tres detenidos y siete agentes heridos leves. También el 2 de septiembre, Día oficial de Ceuta, miles de personas salieron a la calle en distintos puntos del país en una movilización organizada por la Federación Española de Municipios y Provincias, en la que participaron Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

La crisis migratoria, sin cifras definitivas

Casi dos meses después de las entradas masivas, la situación en Ceuta sigue sin resolverse. Alrededor de 8.300 inmigrantes irregulares están alojados en centros habilitados en la ciudad, aunque se calcula que todavía permanecen en las calles más de 4.000 personas. En cuanto a los menores, el Gobierno cifra en 2.048 los ya identificados y calcula que quedan entre 700 y 1.000 por identificar.

Marruecos ha acusado a España de obstaculizar la devolución de los migrantes que continúan en Ceuta. El pasado jueves, los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países, José Manuel Albares y Nasser Bourita, se reunieron en Nueva York para abordar la cuestión. El representante marroquí se refirió a los "obstáculos" y "polémicas" que, a su juicio, alimenta parte de la clase política española y que impiden cerrar la crisis.

Un fallecido y nuevos asentamientos localizados

Mientras tanto, las administraciones mantienen los dispositivos de vigilancia y asistencia en la ciudad. La Policía Nacional detuvo el viernes a tres ciudadanos marroquíes, residentes en un asentamiento de la playa del Trampolín, por su presunta implicación en la retención de dos menores migrantes, que fueron trasladadas al Hospital Universitario de Ceuta para recibir asistencia.

Ese mismo día, 63 mujeres solas o con hijos menores fueron realojadas en un recurso habilitado en la Hípica, dentro del proceso de traslado de personas que permanecen en situación de calle. Los Bomberos, además, localizaron durante los últimos días un refugio clandestino en unas galerías subterráneas donde podrían haberse alojado entre 30 y 50 migrantes.

La crisis ha dejado también un fallecido. Un joven marroquí murió el viernes en un asentamiento situado en la antigua Fábrica del Guano, cerca de la playa del Trampolín. Las causas de la muerte no han sido determinadas hasta el momento.