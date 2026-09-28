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CODESAL presente un nuevo año en la Feria Internacional de Turismo promocionando el Lago Salto Grande

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) se encuentra participando de una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se desarrolla en La Rural de Buenos Aires del 26 al 29 de septiembre, acompañando a la Provincia de Entre Ríos en el mayor encuentro internacional de turismo que se realiza en el país.
Concordia28/09/2026 CODESAL

Durante la feria, CODESAL presenta la propuesta turística del Lago Salto Grande y sus distintos atractivos, entre ellos las Termas del Ayuí, las Termas de Punta Viracho, campings, playas y los diferentes espacios que forman parte de este destino.

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La participación busca poner en valor una propuesta que trasciende el turismo recreativo y que, a lo largo del año, se consolida como escenario para el desarrollo de actividades deportivas, eventos culturales, encuentros sociales y distintas experiencias vinculadas con la naturaleza.

El Lago Salto Grande ofrece así una diversidad de alternativas para quienes buscan disfrutar del entorno natural, realizar actividades al aire libre, practicar deportes y participar de propuestas que se desarrollan en los distintos espacios bajo la órbita de CODESAL.

En este marco, la presencia en la FIT permite acercar el destino a visitantes, prestadores y profesionales del sector turístico, fortaleciendo su promoción y visibilizando las oportunidades que ofrece la región.

Con su participación, CODESAL acompaña la estrategia turística de la Provincia de Entre Ríos y continúa trabajando en la promoción y el desarrollo del Lago Salto Grande como un destino con propuestas para disfrutar durante todo el año.

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