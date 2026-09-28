CODESAL presente un nuevo año en la Feria Internacional de Turismo promocionando el Lago Salto Grande

Durante la feria, CODESAL presenta la propuesta turística del Lago Salto Grande y sus distintos atractivos, entre ellos las Termas del Ayuí, las Termas de Punta Viracho, campings, playas y los diferentes espacios que forman parte de este destino.

La participación busca poner en valor una propuesta que trasciende el turismo recreativo y que, a lo largo del año, se consolida como escenario para el desarrollo de actividades deportivas, eventos culturales, encuentros sociales y distintas experiencias vinculadas con la naturaleza.

El Lago Salto Grande ofrece así una diversidad de alternativas para quienes buscan disfrutar del entorno natural, realizar actividades al aire libre, practicar deportes y participar de propuestas que se desarrollan en los distintos espacios bajo la órbita de CODESAL.

En este marco, la presencia en la FIT permite acercar el destino a visitantes, prestadores y profesionales del sector turístico, fortaleciendo su promoción y visibilizando las oportunidades que ofrece la región.

Con su participación, CODESAL acompaña la estrategia turística de la Provincia de Entre Ríos y continúa trabajando en la promoción y el desarrollo del Lago Salto Grande como un destino con propuestas para disfrutar durante todo el año.