Señores MANDAMAS de turno en el Estado Nacional, Provincial y Municipal, NO SE EQUIVOQUEN LOS ARGENTINOS NO SOMOS COBARDES, si SOMOS PACIFICOS

Desde nuestro humilde lugar, el que ocupamos en la sociedad, no queremos ni avalamos la violencia, provenga de donde provenga, ya demasiado violencias, físicas y de las otras, hemos padecido en los años de la dictadura, y ahora estamos sufriendo otra forma de violencia, ejercida por ustedes, que se creen que fomentando el odio se gobierna.

jubilados

NO somos violentos pero tampoco cobardes no tiren más de la soga que está a punto de cortarse, por su ineptitud de gobernar para todos por igual. Los COBARDES son ustedes que se esconden detrás de guarda espaldas y no se animan a dar un paso solos por las calles de sus ciudades.Foto; Julio Perlestein

Quienes tenemos algunos años sobre nuestros hombros no nos escondimos en los años violentos, militamos con la paz y la unidad del pueblo contra los tiranos de ayer ,lo mismo estamos haciendo hoy a pesar de los años sobre nuestros cuerpos.

NO se equivoquen o será lo que muchos piensan, que por tener a los uniformados con armas pueden atropellar, maltratar y cercenar los derechos adquiridos por la sociedad toda.......Foto; Ramon Cabrera

Ustedes, gobernantes de hoy no tiren más de la soga la violencia engendra violencia y ustedes la están generando desde sus sillones. Foto; Claudio Veron

Nuestra total solidaridad con los tres detenidos, Julio Perlestein, Ramón Cabrera y Claudio Veron, tres ciudadanos detenidos en averiguaciones de que? si son más conocidos que el mate amargo

FUENTE; Sergio A Esquivel