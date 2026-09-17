Nuevos nombres de calles de Concordia

En el marco de la vigésimo sexta sesión ordinaria celebrada este jueves 17 de septiembre, el Concejo Deliberante de Concordia dio tratamiento a una agenda orientada a la identidad comunitaria y la concientización en salud pública. La jornada legislativa estuvo presidida por la viceintendente y titular del cuerpo, Licenciada Magdalena Reta de Urquiza.

Sobre el desarrollo legislativo, Reta de Urquiza destacó la continuidad del programa de nomenclatura urbana en la ciudad. En ese sentido, los concejales aprobaron por unanimidad la imposición del nombre del excombatiente Roberto Alejo Baiz a la arteria pública con código 1561, ubicada en el barrio Villa Zorraquín. La traza designada se extiende desde Monseñor Rösch hacia el oeste, entre las calles Mauricio Furman y La Delfina. La iniciativa, surgida a propuesta del Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas” de Concordia e impulsada por el concejal Emmanuel Godoy, contó con la convalidación de la Comisión Permanente de Nomenclatura Urbana para rendir homenaje al veterano de la Fuerza Aérea fallecido en 2019.

Acompañando el desarrollo económico local, el cuerpo deliberativo autorizó la extensión horaria solicitada por un establecimiento comercial de la zona con el fin de otorgar mayor flexibilidad operativa al sector privado. Asimismo, los ediles aprobaron una Minuta de Comunicación presentada por el bloque Más para Entre Ríos para dar respuesta a un reclamo vecinal y comercial en la zona céntrica. El pedido solicita al Departamento Ejecutivo la ejecución de obras para la ampliación y adecuación de la ochava en el cruce de las calles Urquiza y 1° de Mayo, buscando optimizar la visibilidad y brindar mayor seguridad al tránsito vehicular y peatonal.

En materia de resoluciones sociales y deportivas, el Concejo declaró de Interés Municipal el 1° Seminario Binacional de Prevención del Suicidio, a llevarse a cabo el próximo sábado 19 de septiembre en el Centro de Convenciones de Concordia bajo el lema “Tejer redes, salvar vidas: un compromiso sin fronteras”. La jornada, enfocada en la detección temprana y la contención comunitaria, está organizada en conjunto por la Dirección de Políticas de Fortalecimiento Social de Concordia y el Área de Salud e Higiene de Salto, con el respaldo de los consulados de ambos países y la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

Por otro lado, también se declaró de Interés Municipal y Deportivo la “Maratón 75° Aniversario” del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos, prueba atlética de 4 y 8 kilómetros programada para el 27 de septiembre a las 9 horas desde la sede de Pellegrini 879.

Durante el apartado dedicado a los reconocimientos y homenajes, el recinto conmemoró el Día del Profesor. Los ediles Mauricio Rey y Javier Aguilar dedicaron palabras alusivas a la comunidad educativa y destacaron la figura de José Manuel Estrada en el aniversario de su fallecimiento.

A su vez, la concejal Yaiza Pessolani Bechet promovió un reconocimiento institucional por el 35° aniversario del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Concordia, subrayando el valor, la entrega y la labor preventiva prestada desde su creación en 1991.

Por su parte, el concejal Pablo Bovino rememoró el Día del Boxeador Argentino, celebrado el 14 de septiembre en alusión a la histórica contienda de Luis Ángel Firpo en 1923, haciendo énfasis en la función social y de inclusión que cumple esta disciplina en los barrios.

Finalmente, la concejal Claudia Villalba conmemoró un nuevo aniversario de “La Noche de los Lápices”, llamando a mantener viva la memoria colectiva por las víctimas de 1976 y a reforzar el acompañamiento institucional a los jóvenes de Estudiantes Concordienses Unidos en sus proyectos actuales. La alocución concluyó con un minuto de silencio en el recinto.