El Hospital Felipe Heras reinicia la entrega de turnos para atención espontánea

La Dirección del Hospital Felipe Heras de Concordia informa que, a partir del jueves 1° de octubre, se reinicia la modalidad de entrega de turnos para atención espontánea en Consultorios Externos, de lunes a viernes hábiles.

La medida responde a una gestión que escucha y se adapta: se readaptan las metodologías implementadas durante la pandemia y la pospandemia, retomando paulatinamente la normalidad en la forma de brindar atención y atendiendo los pedidos de la comunidad.

Especialidades con atención espontánea

Cardiología, Clínica Médica, Cirugía General, Dermatología, Diabetología, Flebología, Ginecología, Nefrología, Nutrición General, Nutrición para Diabetes, Obstetricia, Otorrinolaringología, Pediatría, Podología y Traumatología.

¿Cómo funciona?

La atención se brinda el mismo día en que se solicita el turno.

Los turnos se entregan desde las 06:15 hs. hasta 30 minutos antes del inicio de la atención de cada especialidad. Si quedan lugares disponibles, se siguen entregando hasta ese momento.

Un Agente de Asistencia al Paciente guiará a las personas hacia las filas y ventanillas correspondientes.

Requisitos

El trámite es solo presencial y con DNI físico.

Se entregan primero los turnos para los horarios de atención más cercanos.

La cantidad de turnos depende del cupo de cada profesional.

Beneficios para los pacientes

Se puede solicitar el turno, recibir atención profesional, gestionar turnos para otras prestaciones y retirar medicación de farmacia, si corresponde, todo en una sola visita. Además, al obtener el turno se accede a la consulta sin necesidad de volver en otra oportunidad, con el acompañamiento permanente del equipo de Mesa de entrada y del Agente de Asistencia al Paciente.

Más información: (345) 421-8388, interno 113 (Mesa de entrada), de lunes a viernes hábiles, de 6:00 a 18:00 horas.

Departamento de Comunicación Institucional – HFH

Equipo Directivo – Hospital Felipe Heras, Entre Ríos N° 135, Concordia, Entre Ríos