LA LUCHA EN DEFENSA DE NUESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS CONTINUARÁ

Me defino como una mujer empática con todos mis pares, paciente para escuchar todas las problemáticas que nos aquejan a los jubilados y pensionados y luchadora ante las adversidades de la vida, soy una persona que le afectan los problemas de la gente, porque gracias a mi fuerte militancia aprendí a ponerme en el lugar de los otros, a respetar su dolor y a luchar para encontrarle soluciones, me invade la tristeza cuando vemos lejanas o nulas las soluciones, porque naturalmente somos solidarios y la gente espera que uno le tienda su mano.

¿Cuándo comenzó con la militancia política gremial? ¿Qué la motivo a ser parte de estas luchas?

Mis comienzos en la militancia son desde muy joven, mis primeros pasos fueron como delegada de la repartición en la que trabajaba y afiliada de la Asociación de Trabajadores del Estado desde noviembre de 1987, después forme parte de la Comisión Directiva de Activos y en la actualidad, por segundo periodo soy Presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de ATE Concordia.

¿Cómo podemos definir a Susana Sánchez?

Creo que toda motivación a luchar sobreviene de las injusticias, uno se revela ante el autoritarismo, ante el maltrato, ante los hechos que nos causan dolor o indignación, salimos a luchar por motivos específicos, hoy nos moviliza este gobierno neoliberal, que impulsa políticas de ajuste para los que menos tienen, mientras que propicia la macroeconomía, beneficiando a un pequeño grupo de ricos inversionistas, dejando de lado a la mayoría de argentinos, sin oportunidades para el futuro.

¿Por qué comprometerse con la lucha en defensa de los derechos de los Jubilados y Pensionados?

Considero que el compromiso en defensa de los derechos de todos los jubilados y pensionados de nuestra ciudad debe ser una obligación de todos, toda la sociedad se debe comprometer en acompañar esta lucha legitima, porque nos están quitando derechos conquistados, que brindaban una mejor calidad de vida a nuestros adultos mayores, y eso como concordienses y argentinos, no lo podemos permitir. Nuestros adultos mayores se merecen la mejor salud, la mejor atención social, humana y solidaria, no somos un número, somos personas de carne y hueso con derechos, con sentimientos, con dignidad. Este gobierno podrá mandar a cortar todas las flores, pero jamás detendrán la primavera, personalmente voy a seguir luchando hasta que me den las fuerzas, resistiendo con el orgullo de pertenecer a las mayorías, a la clase trabajadora, que nunca baja los brazos y siempre está presente.

¿Cuál es el reclamo central de los Jubilados y Pensionados en Concordia?



El principal reclamo de los jubilados son sus sueldos, ya que están por debajo de la línea de pobreza, agregando a esto los problemas de las Obras sociales, tanto PAMI como OSER, creo que los reclamos son muchos y es muy difícil de enumerar ya que, en esta etapa de su vida, tendríamos que tener una vejez digna.

¿Es integrante de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de Concordia?

Sí, acompañamos la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de Concordia como grupo humano, fortalecido y unidos en defensa de los derechos de todas y todos los jubilados.

¿Considera que toda la sociedad se debe comprometer con la defensa de los derechos de los adultos mayores? “Nadie se salva solo” una de las consignas más presentes en cada marcha de los días miércoles

Efectivamente, nadie se salva solo, por eso adherimos a la lucha colectiva. Además, este año 2026, el gobierno nos enfrenta a un triste desafío, con sus políticas de ajuste para los más vulnerables, y que nos obliga a no abandonar la calle, a profundizar la militancia, a no bajar los brazos, a no quedarnos en casa cuando está en juego los derechos y la dignidad de las personas, somos un PUEBLO, con derechos adquiridos, donde debe prevalecer la justicia social y sobre todo una jubilación digna para nuestros adultos mayores, que son quienes nos dejaron el camino de la democracia, donde todos debemos ser iguales.

Aprovecho esta oportunidad que nos brinda diario El Heraldo para saludar a todas y todos los jubilados, ya que el día 20 de septiembre festejamos el día del Jubilado Nacional y el 29 de septiembre el día del Jubilado Provincial, como Presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de ATE Seccional Concordia, mi compromiso con todas y todos los compañeros jubilados, es seguir luchando, porque es muy necesario acompañarlos en estos momentos tan difíciles que nos toca vivir, tanto en lo material como en la salud, y principalmente asistir, ayudar, a aquellos jubilados que no tienen a nadie que los acompañe, y que cada día son más, los que se encuentran en esta penosa situación.

¿Cuál es su mensaje para las nuevas generaciones, con respecto al cuidado que se le debe brindar a los adultos mayores?

A la juventud quiero pedirles, que sean pacientes con sus abuelos, con los adultos mayores, que los respeten, los admiren y los quieran, porque hoy los necesitan más que nunca, ese vínculo de joven y adulto enriquece los lazos humanos, y que sepan que cada adulto mayor es parte de nuestra historia, y ha dejado girones de su vida para ver a sus nietos realizados, felices y que disfruten de todo lo que han logrado, deben fortalecer sus relaciones, cultivar la paciencia y el amor, no pierdan la empatía, porque todos llegaran a ser en algún momento, un adulto mayor. Finalizó.