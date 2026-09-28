Concordia tiene miles de cosecheros entre sus pobladores, pero las economías que generan trabajo vuelven a crujir: Para generar demanda, el nuevo secretario de Producción piensa en exportar del otro lado del Río Uruguay

En sus barrios, mientras tanto, viven miles de personas que dependen del trabajo estacional y padecen cada vez que una de esas actividades pierde mercados y la producción queda sin cosechar.

Sebastián Arístides asumió hace relativamente poco tiempo como secretario de Desarrollo Productivo de Concordia, aunque antes venía de desempeñarse como responsable en Desarrollo Humano. Por eso conoce las dos caras de esa realidad. Y en profundidad: antes de asumir su nuevo cargo trabajó en un relevamiento de los hogares más vulnerables de la ciudad.

“Si hacemos un censo de talento y preguntamos qué hiciste la semana pasada, la mayoría te contesta: fui a cosechar o estuve en el aserradero”, contó a Bichos de Campo sobre esas familias, mostrando al estrecha relación que tienen con el sector productivo local.

Su cálculo es que entre 8.000 y 10.000 personas de Concordia salen a trabajar en la cosecha de mandarinas y naranjas, empalman con los arándanos y pueden buscar otras changas en las chacras. Por eso, sostiene el funcionario, la actual crisis citrícola no termina en las cuentas del productor o del empaque: también golpea los ingresos de quienes levantan la fruta. “El productor está queriendo ver cómo baja los costos a toda costa. Y que no sea el recurso humano el que pague los ajustes”, planteó.

Alerta Naranja Mandarina: Hay fruta que se vendió a 30 pesos frente a costos de 120 pesos, expone Pablo Molo, el presidente de la Fecier, al explicar por qué está economía regional ingresó en crisis