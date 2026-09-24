Estudiantes recibe a Sarmiento en el inicio de la segunda rueda

Luego de perder en casa ante los colonenses por 87 a 82, el "verde" necesita volver a sumar de a dos y enfrente estará un rival directo en la lucha por meterse entre los cinco primeros. El "rojo" villaguayense viene de ganarle por la mínima a Social y Deportivo San José y hasta el momento registra tres victorias y cuatro derrotas.

Estos clubes ya se enfrentaron el 8 de agosto en el inicio de la Liguilla con triunfo para Sarmiento en tiempo suplementario por 78 a 73 en el estadio Eduardo Castello.

Edgardo Corradini y Joel Martínez serán los árbitros del encuentro mientras que Oscar Boujón estará de comisionado técnico.

La derrota ante La Armonía

En el Gigante Verde, el Club Estudiantes Concordia cayó 87 a 82 ante La Armonía de Colón y acumuló la quinta derrota de la temporada. Martín Fagalde e Iván Villarroel en el local y Pablo Bilat con 19 puntos cada uno fueron los máximos anotadores del encuentro.

El "verde" se había quedado con el primer cuarto por la mínima, 23 a 22 sin embargo en el segundo período los colonenses con un parcial de 25 a 16 se fueron al entretiempo arriba por 47 a 39.



En el tercer cuarto el equipo dirigido por el concordiense Joaquín Piedra Buena estiró diferencias con el parcial de 24 a 17 y cerró el segmento triunfando por 71 a 56. Ya en el último cuarto, los de Bruno Chareun reaccionaron y se pusieron a tiro pero no alcanzó. Parcial de 26 a 16 para el "verde" local y victoria de La Armonía por 87 a 82.



Síntesis

Estudiantes (82): Martín Fagalde 19, Iván Villarroel 19, Tomás Peralta 2, Agustín Samaniego 16, Nahuel García 8 (F.I.); Tiziano Pacor 2, Martín Nogues 8, Federico Cabrera 5, Hulario Cardoso 3, Valentino Rodríguez 0. DT: Bruno Chareun.



La Armonía (87): Pablo Bilat 19, Santino Lanzi 14, Francisco González 7, Hugo Benítez 11, Leonardo Catelotti 10 (F.I); Galo Impini 16, Mateo Claa 8, Martiniano Peña 0, Francisco Cubasso 2. DT: Joaquín Piedra Buena.