Fernando Sibilla: “La ley de biocombustibles es clave porque se trata de agregar valor a nuestra producción”

En línea con lo señalado por el gobernador Martín Llaryora, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia, Fernando Sibilla, destacó el avance logrado en el Senado con el nuevo marco regulatorio de biocombustibles y pidió que pronto Diputados pueda convertir en ley ese proyecto.

“Para nosotros es una gran noticia. Por supuesto que lo apoyamos con todos nuestros legisladores y lo haremos ahora en la Cámara de Diputados, donde esperamos que pronto se pueda tratar y aprobar para contar con la nueva ley”, remarcó el ministro en diálogo con Puntal.

Vale recordar que el proyecto que cuenta con media sanción y fue girado a Diputados propone aumentar los cortes de biocombustibles en los surtidores: en el caso del etanol, del 12% al 15%; y en el biodiésel, del 7,5% al 10%. Pero además permite e las jurisdicciones subnacionales a que apliquen cortes superiores y hasta un quinto surtidor para despachar, por ejemplo, 100% de bioetanol para motores full flex, como ocurre en Brasil.

Sibilla remarcó luego que “para Córdoba es muy importante porque somos una provincia productora de etanol y si bien siempre es perfectible, sabemos que avanzó el mejor proyecto posible”.

Y luego destacó: “El gran desafío nuestro es cómo le damos valor agregado a la producción primaria y esto va en esa dirección. Es decir, uno, en lugar de exportar grano, un producto primario, termina industrializando esa producción. Y cada una de estas plantas genera inversión permanente y empleo de calidad”, destacó el ministro.

En esa línea, Sibilla destacó las inversiones realizadas en los últimos años en las principales plantas de Córdoba y las anunciadas para los próximos años, “como las de AcaBio, Bio4, la nueva planta que está haciendo Porta. Y eso tiene un impacto relevante en empleo”, dijo.

Gasoducto hasta La Carlota

El avance en el Senado del proyecto de ley de biocombustibles no fue la única noticia positiva para Córdoba de los últimos días. También vinculada a la energía y a la industria, el anuncio de TGN de que avanzará con el proceso para construir el gasoducto de 753 kilómetros desde Vaca Muerta a La Carlota fue celebrada por el aparato productivo provincial.

Es que, una vez disponible, la nueva infraestructura aportará 13 millones de metros cúbicos de gas natural, lo que reducirá significativamente la cantidad de días con cortes de suministro, focalizados en el invierno.

Sibilla no dudó en destacar que “Fue una gran noticia para la industria de Córdoba y de una gran región que en momentos de alta demanda de gas sufre los cortes. Como ocurrió en el invierno. Es una importante obra de infraestructura que va a permitir tener más gas de la cuenca neuquina, que en definitiva brindará una ventaja competitiva al poder tener gas natural a precio barato para poder producir”, sintetizó el ministro de Producción provincial.

Y agregó: “Ahora hay que terminar de cerrar todo el proceso para terminar con la obra lo antes posible; entiendo que podría ser para fin de año o comienzos del año próximo el inicio”.

El funcionario remarcó además que el nuevo gasoducto Manuel Belgrano “va a permitir ir hacia la exportación de gas natural y después, en el caso nuestro, de la provincia, contar con un fluido mucho más estable, mucho más económico y que no sufran lo que están sufriendo las industrias hoy, que a lo mejor este año han tenido 80, 90 o 100 días de corte”.

Por eso Sibilla remarcó también que para las fábricas “da mucho más previsibilidad y competitividad. Porque en algunos casos, utilizar alternativas como fuel oil o gas oil, te lleva a ser prácticamente antieconómico. Entonces muchas empresas paran. Les conviene parar que producir en esas condiciones”.

Si bien los cortes no serían erradicados definitivamente, el Sibilla remarcó que “va a mejorar sustancialmente la situación para el aparato productivo. Porque está claro que no se puede prever la infraestructura para los picos, para eventualidades, que son unos pocos días al año. Pero de todos modos este gasoducto será una gran solución”.