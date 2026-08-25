“Seguimiento y control de reglas de conducta en casos de violencia de género: abordaje interdisciplinario y experiencia del Poder Judicial de Santiago del Estero”

La actividad, organizada por el Instituto “Dr. Juan Bautista Alberdi”, se transmitirá en vivo a través de la plataforma ZOOM.

El encuentro estará destinado a integrantes de los Poderes Judiciales y contará con la coordinación de Fabricio Amateis, director ejecutivo de la Oficina de Medios Alternativos (OMA) de Paraná, Entre Ríos.

Las exposiciones estarán a cargo de Viviana Abraham, directora de la Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas a la Prisión Preventiva (OMAS) de Santiago del Estero, junto a las Licenciadas en Trabajo Social Andrea Nediani y Emilse Guzmán, también integrantes de la OMAS de Santiago del Estero.

Para participar, las personas interesadas deberán registrarse previamente en https://institutoalberdi.jusentrerios.gov.ar/events/webinar-seguimiento-y-control-de-reglas-de-conducta-en-casos-de-violencia-de-genero-abordaje-interdisciplinario-y-experiencia-del-poder-judicial-de-santiago-del-estero/ . Los accesos a la sala de videoconferencia se remitirán por correo electrónico el martes 1 de septiembre por la tarde.

25 de agosto de 2026

SIC-STJER