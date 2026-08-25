Día de los Policías Entrerrianos Caídos en Cumplimiento del Deber
En el marco del 25 de agosto, Día de los Policías Entrerrianos Caídos en Cumplimiento del Deber, la Policía de Entre Ríos realizó una ceremonia conmemorativa en homenaje a todos aquellos hombres y mujeres que perdieron su vida en el cumplimiento de su misión de servir y proteger a la comunidad.
La ceremonia se llevó a cabo en la sede de la Dirección General de Institutos Policiales, ubicada en la ciudad de Paraná, y fue presidida por la Vicegobernadora de la Provincia, Dra. Alicia Aluani, acompañada por el Jefe de Policía de Entre Ríos, Comisario General Lic. Claudio Omar González; el Subjefe de Policía, Comisario General Lic. Juan Marcelo Claucich; Directores y Subdirectores Generales, integrantes de la Plana Mayor y Jefes de Divisiones.
El acto comenzó con un oficio religioso y continuó con una declamación a cargo de Cadetes y Aspirantes de la Institución, quienes evocaron, a través de sus palabras, el compromiso, la vocación de servicio y el legado de quienes dieron su vida por la sociedad entrerriana.
Seguidamente, se realizó la evocación de los Policías Entrerrianos Caídos en Cumplimiento del Deber, momento de profundo respeto y emoción, seguido por un minuto de silencio en su memoria.
Como cierre de la ceremonia, se efectuó la colocación de una corona de laureles, símbolo de reconocimiento, honor y gratitud hacia quienes dejaron un legado imborrable en la Institución policial.
De esta manera, la Policía de Entre Ríos volvió a rendir homenaje a sus caídos, reafirmando que su memoria permanece viva y que el sacrificio de quienes entregaron su vida en cumplimiento del deber constituye un legado permanente para las nuevas generaciones de policías.