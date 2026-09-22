PREGONANDO PREGONANDO

La Pato Bullrich profundizó sobre sus críticas al Gobierno: "Es un tren que viene de frene para chocarnos"


La jefa de la bancada de LLA en el Senado ratificó su cuestionamiento a la partida de Discapacidad del proyecto del Presupuesto 2027. "¿Por qué no buscamos soluciones en vez de esto que parece una provocación?"
22/09/2026pregonandopregonando

La senadora Patricia Bullrich ratificó sus duras críticas contra el gobierno de Javier Milei por el masivo ajuste en la partida de Discapacidad en el Presupuesto 2027. "¿Qué hacemos? ¿Chocamos tres veces con el mismo tema? Este es un tren que viene de frente para chocarnos. Podemos resolver este tema, entonces, ¿por qué no buscamos soluciones en vez de esto que parece una provocación?", aseguró en una entrevista televisiva en la que también aclaró: "Para mí es muy importante que el proyecto reelija."imagen

La jefa de la bancada oficialista en la Cámara Alta se refirió al sugerente video que publicó el viernes pasado y que desató una ola de rumores sobre un nuevo quiebre con los hermanos Milei: "Me encanta Lali, como canta, sus expresiones, sus maneras de expresarse políticamente, bueno, eso hay que separar." Mientras que se río de algunas interpretaciones sobre el video, sí dejó claro que sigue manteniendo sus críticas por la inclusión de un fuerte ajuste a la partida de Discapacidad en el proyecto de ley de Presupuesto que envió el Gobierno Nacional el martes pasado al Congreso.

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"Hablemos de los afectados por el tema de discapacidad. Este fue un tema que el año pasado nos generó una enorme ingobernabilidad. Tuvimos una crisis política muy fuerte: subió el riesgo país, la inflación. En ese momento entre los dos temas más importantes estaban la discapacidad y el presupuesto universitario. Después,lo volvieron a mandar y lo rechazaron en Diputados, al Senado ni llegó. ¿Qué hacemos? ¿Chocamos tres veces con el mismo tema?", se quejó la senadora oficialista y ex ministra de Seguridad en una entrevista con LN+.

"Este es un tren que viene de frente para chocarnos. Podemos resolver este tema, entonces, ¿por qué no buscamos soluciones en vez de esto que parece una provocación? Lo voy a hablar con el Presidente y lo va a entender porque es bilardista", adelantó. 

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