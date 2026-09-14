COMUNICADO DE PRENSA Nació Fuerza Suma

Fuerza Suma+ se presentó públicamente como un nuevo espacio amplio y plural destinado a participar activamente del debate sobre la actualidad y el futuro de la Argentina.

La iniciativa surge frente a un escenario que considera decisivo para el futuro del país. Su documento fundacional plantea la necesidad de recuperar la capacidad de la Argentina para decidir sobre su propio destino, reconstruir su tejido económico y recomponer los vínculos entre la sociedad, sus representantes y las instituciones. La presentación de Fuerza Suma+ contó con la presencia de más de 200 participantes provenientes de distinto lugares del país, incluyendo referentes sociales, intelectuales, representantes del mundo de la ciencia, dirigentes sindicales, empresarios Pyme, artistas, juristas, docentes, especialistas en salud, educación y medio ambiente que coinciden en la necesidad de impulsar la construcción de una Corriente de Opinión, amplia y plural en siu conformación, que buscará elaborar propuestas para “participar activamente del debate público sobre la actualidad y el futuro del país”.

Entre quienes integran la Junta Promotora que impulsa la iniciativa se encuentran Ricardo Auer (Geopolitólogo), Katjia Alemann (Artista), Osvaldo Cornide (Empresario), Pablo Anzaldi (Docente), Cristian Módolo (Economista), Liliana Siede (Dra en Bioética y Derechos Humanos), Fernando Barrera (Dirigente sindical), María Fernanda Ruiz (Docente e investigadora), Omar Autón (Dirigente gremial), Fernando Stefani (Investigador y científico), Jorge Zaccagnini (Fundador de Infoworkers), Gustavo Reija (Economista), Amelia Franchi (Médica), Alicia Barrios (Periodista), Manuel García Solá (Empresario biotecnológico y académico), Yvonne Blajeau (Abogada y académica), Alejandro Olmos Gaona (Historiador y especialista en deuda en deuda externa), Gerardo Grippo (Industrial), Elías Soso (Empresario), Guillermo Ariza (Politólogo y periodista) y Rafael Prieto (Consultor y analista político).

Fuerza Suma+ parte de un diagnóstico crítico sobre la prolongada crisis económica, productiva, social e institucional que atraviesa la Argentina. El documento fundacional identifica entre sus consecuencias “la desindustrialización, la precarización laboral, el empobrecimiento, el crecimiento de la desigualdad y una profunda crisis de representación que deterioró el vínculo de amplios sectores de la sociedad con la política y las instituciones del Estado”. Desde esa perspectiva, el espacio sostiene que “el fenómeno libertario no debe analizarse como un hecho aislado, sino como la expresión de una crisis acumulada durante décadas”.

Al mismo tiempo, cuestiona la orientación económica y social del actual gobierno y advierte sobre “las consecuencias de un modelo que profundiza la fragmentación social, debilita las capacidades del Estado y agrava las condiciones que dieron origen a la crisis de representación”. En materia internacional, Fuerza Suma+ propone “recuperar una política exterior fundada en el interés nacional, la soberanía, la no intervención en asuntos internos de otros países y una inserción autónoma de la Argentina en un escenario mundial crecientemente multipolar”.

Fuerza Suma+ no se plantea únicamente desde el diagnóstico o la oposición. Su documento fundacional coloca el acento fundamentalmente en el momento de la construcción. “Recuperar espacios de diálogo y participación, volver a discutir los problemas estructurales de la Argentina y ayudar a generar una representación política y social capaz de conectar nuevamente con las necesidades concretas de la población”, sostiene.

En ese marco, Fuerza Suma+ se define como “una Corriente de Opinión amplia y plural, orientada no solamente a reflexionar sobre la realidad sino a elaborar y proponer ideas y programas concretos, articulando experiencias provenientes de distintos ámbitos de la vida nacional”. El trabajo y la producción son señalados como las “fuerzas centrales y fuentes genuinas del progreso social”. Uno de los pilares centrales de la propuesta es el federalismo. Para Fuerza Suma+, “un proyecto nacional de desarrollo sólo puede ser viable si integra a todas las provincias y regiones del país y genera oportunidades para que los argentinos puedan desarrollarse en sus propios territorios. Desarrollo, federalismo y justicia social aparecen así como dimensiones inseparables de una misma estrategia nacional”.

La iniciativa busca además reunir capacidades provenientes de distintos ámbitos —sociales, políticos, gremiales, científicos, culturales, productivos y empresariales— “sin reemplazar los espacios de pertenencia de quienes participan. El objetivo es unir experiencias, construir una mirada común sobre los desafíos estratégicos del país y trasladar esa visión a los diferentes ámbitos de actuación de la sociedad Argentina”, sostienen. Fuerza Suma+ planrtea que, “pese a las dificultades estructurales de la Argentina, el país conserva recursos humanos, económicos e institucionales suficientes para recuperar una senda de Desarrollo”.

Desde esa convicción, plantea la necesidad de “contribuir a la conformación de una amplia articulación de fuerzas políticas y sociales capaz de sostener un programa de desarrollo nacional, soberanía, producción, federalismo y justicia social”. Para sumarse como constructores o adherentes de Fuerza suma y participar de las actividades que desarrollará, los interesados podrán acceder a www.fuerzasuma.com.ar Buenos Aires, 12 de septiembre de 2026