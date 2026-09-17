SUPERAVIT FINANCIERO y CRECIENTE DEFICIT SOCIAL.

Los medios de prensa informaron los dichos del ministro de Economía -Luis Caputo- en la Cámara de Exportadores de la República Argentina, cuando dijo que: "…el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 contempla, por cuarto año consecutivo, un superávit financiero…"; estimó “…una mejora de la actividad económica del 2.5% para finales de 2026…”; destacó que: "…Eliminamos y bajamos diferentes impuestos, eliminamos y bajamos 17 mil regulaciones, redujimos fuertemente el costo financiero y estamos mejorando la infraestructura…”. Respecto de las retenciones, en el presupuesto 2027, señaló que: “…el Gobierno proyecta recaudar 41.3% más…”; y agregó: "…No hay duda de que estamos por el camino correcto…".

caputo y el dolar

Lo que el ministro Caputo omite mencionar, es el creciente déficit que compromete la Paz Social en nuestro país; veamos unos ejemplos:

· La Nación le debe a los Bomberos Voluntarios de todo el país $ 59.000 millones, de un impuesto que surge cuando un particular contrata un seguro para su vehículo. Allí el Estado Nacional recibe el 0.5% de ese valor, y la retención de esos fondos, un gravamen con asignación específica, sería arbitraria e ilegal, a la vez que pone en riesgo la labor de los Bomberos Voluntarios. Ése monto debería sostener los más de 1.100 cuarteles en todo el país, y no sucede desde 2025. Recordemos que los Bomberos Voluntarios de todo el país -hoy- son quienes combaten los incendios sin recursos nacionales.

· En Posadas, Misiones, Nicolás Crisp, ingeniero industrial y presidente de ‘ACON Timber’, un mega-aserradero inaugurado en abril de 2024, de capitales belgas y austríacos, el más grande y moderno del país, expresó la dificultad para ser competitivos de ‘un sector que está atravesando una crisis de caída de ventas, baja de rentabilidad y cierre de empresas, y encendió las alarmas en la región productora cuando dijo “…Nos está costando más de lo que pensábamos”.

· la U.I.A. pidió frenar embargos, reducir impuestos, bajar el costo de la energía para las PYMES, y menor carga sobre el crédito, ante el retroceso de la actividad, la capacidad ociosa, y el aumento de la morosidad empresaria.