Entre Surcos Stream, una nueva propuesta de Federación Agraria de Entre Ríos

La propuesta se realiza desde El Mirador Tec, a través de 360 Entre Ríos, y busca acercar la realidad agropecuaria de la provincia a nuevas audiencias, dando protagonismo a productores, cooperativas, entidades, empresas y a los distintos actores vinculados al sector.

Producción, industria y arraigo son los ejes de un programa pensado para informar, analizar y contar lo que sucede en Entre Ríos, con las personas como protagonistas.

“La comunicación es sumamente importante. Creo que debemos llegar a los productores y a quienes toman decisiones para el sector, sumando nuevas propuestas de comunicación para demostrar la importancia del productor, mostrando su modo de trabajo, contando su historia, su forma de producir y de hacer”, sostuvo Matías Martiarena, director de Federación Agraria Argentina de Entre Ríos.

Entre Surcos constituye además un nuevo canal para comunicar la agenda de Federación Agraria de Entre Ríos y sus posiciones sobre los temas que atraviesan al sector, pero también para mostrar la realidad del campo entrerriano, sus desafíos, oportunidades e historias. El programa es conducido por Sofía Ponce y Dana Olivera Taleb.

Los dos primeros programas ya están disponibles en el canal de YouTube de 360 Entre Ríos. Entre Surcos se transmite los viernes a las 16:30 horas. Además, se puede seguir el programa en Instagram @entresurcos_stream.