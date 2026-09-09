Gastón Edul habló sobre el video prohibido que se filtró: "Me volví loco"

Durante su participación en el stream de Olga, contó cómo se enteró de la situación y reconoció que, de haberse metido de lleno en Twitter ese fin de semana, la repercusión podría haberlo desbordado.

“Yo si hubiese entrado a Twitter fuerte este fin de semana me volvía loco el domingo”, contó Edul al recordar lo ocurrido. La frase llamó la atención y sus compañeros inmediatamente quisieron saber qué había pasado para que hablara de esa manera: “¿Por qué?”, le preguntaron.

Entonces, el periodista explicó que todo comenzó con los mensajes que recibió en su grupo de amigos. “No sé por qué, dio un mensaje de un amigo en mi grupo de amigos. Uno decía: ‘No entres a Twitter’. Okay. Y otro decía: ‘Por favor decime que sos vos’”, relató.

Fue a partir de esos mensajes que Edul se enteró de la fuerte viralización y decidió consultar qué estaba pasando. Según contó, rápidamente habló con Davo Xeneize y le aclaró que la persona que aparecía en el material no era él.

“Después, bueno, me enteré y nada. Obviamente que se lo dije a Dabo, no soy yo por varias razones”, explicó.

El episodio, además, tuvo una consecuencia inesperada para el periodista: el crecimiento repentino de sus seguidores en redes sociales. Con humor, Edul reconoció que el revuelo incluso lo llevó a sumar una cantidad importante de nuevos usuarios.

“No me voy a colar una medalla, no me corresponde, pero sumé seguidores de la nada, ¿eh?”, lanzó entre risas.

Y enseguida hizo otra observación sobre el particular público que comenzó a seguirlo a raíz de la viralización: “Un público raro, ¿eh? Más mujeres que hombres o llegué a una comunidad rara”.

El comentario generó todavía más risas en el estudio y Edul remató con una advertencia en tono de broma: “Es una comunidad picante, eh, ojo”.

El periodista volvió así a referirse públicamente a un episodio que durante el fin de semana había generado una enorme cantidad de especulaciones en redes. Sin embargo, más allá de las versiones que circularon, Edul fue claro al respecto: negó ser la persona que aparece en el supuesto video.

La viralización también volvió a poner bajo la lupa el vínculo entre Edul y Nati Jota, ya que algunos usuarios asociaron a ambos con el material. Sin embargo, la identidad de las personas que aparecen en el video no está confirmada, por lo que cualquier especulación al respecto debe tomarse con cautela.