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Nos Preparamos para el Trigo: nueva jornada de actualización para Peritos

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PF
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cementerio 1 nuevo Cementerio Nuevo de Concordia

CITACIÓN DEL CEMENTERIO NUEVO

pregonando
Concordia09/09/2026
Desde el Cementerio Nuevo Municipal se comunica que todos los familiares de los fallecidos que se encuentran en el sector  de sepultura/ tierra del LOTE 3 – HILERA 18 deberán presentarse de forma urgente a la oficina del Cementerio Nuevo Municipal, ubicada en calle Feliciano y Las Heras de lunes a viernes de 07:00 a 12:30 horas.