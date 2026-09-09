Nos Preparamos para el Trigo: nueva jornada de actualización para Peritos

La Fundación Bolsa de Cereales de Córdoba y Agro Escuela ponen a disposición un espacio de formación e intercambio para actualizar conocimientos y criterios técnicos de cara a la próxima campaña.

Durante 6 horas se abordan los principales desafíos vinculados al trigo y al sorgo: calidad, análisis físicos, almacenamiento y postcosecha, perspectivas de campaña, comercialización y las nuevas normativas que impactan en la actividad.

Bajo el lema “Nos preparamos para el trigo”, la capacitación se dicta de manera presencial en la sede de la BCCBA, en un único encuentro que permite el intercambio directo con los disertantes y entre los participantes.

Será el jueves 24 de septiembre de 9 a 15 horas en Av. Gral. Francisco Ortiz de Ocampo 317, con cupos limitados.