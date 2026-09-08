El Concejo Deliberante mantuvo una reunión con autoridades del Sanatorio Concordia tras la suspensión de servicios a afiliados de PAMI

El encuentro tuvo como objetivo central abordar la problemática surgida tras la finalización del vínculo contractual entre el Sanatorio Concordia y la obra social de los jubilados.

Al inicio de la sesión, la viceintendente informó que las autoridades de PAMI UGL 34 fueron invitadas a participar de la jornada. Sin embargo, la directora ejecutiva de la delegación no se presentó al encuentro debido a que desde PAMI Central no autorizaron su concurrencia. Por esto, será convocada en una nueva fecha a convenir.

Ante esta situación, la exposición estuvo a cargo del presidente de Sanatorio Concordia Sociedad Anónima, Andrés Lemesoff, y del gerente general de la institución, Julio Lascurain. Los directivos explicaron en detalle el proceso iniciado en el mes de mayo y respondieron a las preguntas de los concejales sobre las conversaciones previas mantenidas con la titular del organismo a nivel local.

Según expusieron las autoridades del centro de salud, tras la mediación local se había alcanzado una audiencia con directivos de PAMI Central en la ciudad de Buenos Aires para el pasado 6 de agosto. No obstante, la cita fue suspendida veinticuatro horas antes debido a la renuncia de funcionarios del área a nivel nacional y, desde esa fecha, no volvió a ser reprogramada ni se entablaron nuevos contactos institucionales.

Durante el informe presentado a los ediles, la conducción del sanatorio hizo hincapié en el desfase compensatorio del Índice de Precios al Consumidor acumulado desde 2023, aclarando que no se trata de una problemática aislada de la ciudad sino de una situación de alcance nacional.

Asimismo, explicaron que el vínculo prestacional concluyó formalmente el 31 de agosto por decisión de PAMI, luego de que las distintas notas informales, presentaciones formales y cartas documento enviadas a lo largo de setenta días no obtuvieron respuestas concretas. En ese contexto, los directivos manifestaron que la falta de interlocutores válidos obligó a la institución a llegar a esta instancia.

Al finalizar el encuentro, Magdalena Reta de Urquiza y los concejales agradecieron la presencia de los representantes del sanatorio y pusieron a disposición el espacio legislativo. Se remarcó que el propósito de la convocatoria fue generar una mesa de diálogo orientada a buscar alternativas de solución que devuelvan la tranquilidad a los afiliados.

Mónica Saavedra