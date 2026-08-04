PREGONANDO PREGONANDO

El 94% del lino entrerriano presenta una condición entre Buena y Muy Buena

La superficie implantada con lino para la campaña 2026/27 alcanzaría las 9.500 hectáreas, según el último reporte del Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. 
campo04/08/2026 bolsacer

A nivel provincial, el cultivo se encuentra en estado vegetativo, con un desarrollo que abarca desde 2 hasta 15 pares de hojas verdaderas en el tallo principal.image

La condición del cultivo se distribuye de la siguiente manera:
Muy buena: 49%
Buena:45%
Regular: 6%
Mala: 0%.

Los Colaboradores del SIBER informaron que las labores de resiembra han finalizado y que la emergencia del cultivo fue evaluada mayoritariamente entre muy buena y buena. Asimismo, señalaron una evolución favorable de los lotes que habían resultado afectados por las heladas y las precipitaciones registradas durante el mes de junio, evidenciando una adecuada recuperación del cultivo. 

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