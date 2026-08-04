El 94% del lino entrerriano presenta una condición entre Buena y Muy Buena

A nivel provincial, el cultivo se encuentra en estado vegetativo, con un desarrollo que abarca desde 2 hasta 15 pares de hojas verdaderas en el tallo principal.

La condición del cultivo se distribuye de la siguiente manera:

Muy buena: 49%

Buena:45%

Regular: 6%

Mala: 0%.

Los Colaboradores del SIBER informaron que las labores de resiembra han finalizado y que la emergencia del cultivo fue evaluada mayoritariamente entre muy buena y buena. Asimismo, señalaron una evolución favorable de los lotes que habían resultado afectados por las heladas y las precipitaciones registradas durante el mes de junio, evidenciando una adecuada recuperación del cultivo.