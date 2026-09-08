Seguí fue anfitriona del encuentro de agosto de la Microrregión Rio Nativo

La jornada contó con la bienvenida del Intendente anfitrión, Edgardo Müller, junto a su equipo de trabajo. La apertura estuvo a cargo de la Coordinadora General de la Microrregión, Carina Spahn, Directora de Turismo de Santa Elena.

Durante el encuentro se realizó la presentación oficial de los invitados: el Arq. Luis Uriona, Secretario de Planificación e Inversión Pública de la Provincia; el Dr. Ricardo Vales, Secretario de Gobiernos Locales; la Lic. Paula Durán, Asesora en Desarrollo de Gestión del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER); y el Arq. Bruno Reinheimer, de la Fundación en Obras y Cátedra UNESCO.

Los funcionarios expusieron los programas que se vienen implementando en materia de planificación regional y local, con foco en el crecimiento ordenado de ciudades, comunas y juntas de gobierno. Se destacó la importancia de la recopilación de datos y el análisis de la normativa vigente —Códigos Urbanos, Código Tributario y Código Ambiental— para avanzar hacia una planificación territorial responsable, participativa y articulada con los distintos actores locales y regionales.

Al ser el turismo una actividad transversal a todas las áreas de desarrollo de una localidad, se subrayó la relevancia de la captación de estos datos para la toma de decisiones estratégicas.

Finalmente, se dialogó sobre la participación de la Microrregión en la Feria Internacional de Turismo (FIT), decidiéndose no asistir éste año y realizar otras acciones de promoción con mayor presencia en Santa Fe, Paraná como en eventos importantes que se organizan dentro de la Microrregión apuntando al turismo de cercanía. Además e definió que la próxima reunión se realizará el último viernes de septiembre en la localidad de Pueblo Brugo.

Participaron del encuentro representantes de los municipios de Villa Urquiza, La Paz, Santa Elena, María Grande, San Benito, Alcaraz, Sauce Montrull, Bovril, Colonia Avellaneda y Seguí, y de la Comuna de La Picada.