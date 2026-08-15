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Santiago del Estero. Finalizó la siembra invernaly el trigo comienza a transitar su período crítico

La siembra de los cultivos invernales ya había finalizado y, en general, los lotes mantenían una buena condición. Las 320 mil hectáreas de trigo comenzaba a transitar su período crítico, en un contexto de nuevas precipitaciones y contrastes en la disponibilidad hídrica entre distintos sectores de la provincia.
campo15/08/2026 bccba

imagen En garbanzo, se observó una mejora en el estado general respecto de julio sobre las 14 mil hectáreas proyectadas.

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A principios de agosto, la siembra de los cultivos invernales ya había finalizado y se estima que cerca del 5 % del trigo tendría destino de cobertura. En Bandera, un referente destacó además el uso de cebada negra en ambientes salinos, principalmente para mantener el suelo cubierto y contribuir al manejo de esta limitante.

En términos generales, los técnicos zonales no reportaron síntomas de estrés en los cultivos. No obstante, en trigo se registraron situaciones puntuales asociadas a condiciones ambientales adversas. En Bandera y Colonia Alpina, los excesos hídricos podrían comprometer algunos lotes debido a la menor aireación del suelo y la consecuente afectación de la actividad radicular y la absorción de nutrientes. También se informaron episodios de estrés por bajas temperaturas en Pueblo Pablo Torelo, El Colorado, Tinajerayoj, Bandera, Quimilí y Sachayoj. Asimismo, en estas tres últimas zonas se observaron efectos de estrés por altas temperaturas, lo que refleja la marcada variabilidad térmica registrada durante el período. En Sachayoj también se había reportado falta de agua días atrás, condición que habría sido atenuada por las precipitaciones de la última semana.

Los cultivos invernales se mantuvieron, en general, en buenas condiciones. En garbanzo disminuyó la proporción de lotes en estado regular y malo respecto de julio, mientras que en trigo se observó un leve incremento, asociado principalmente a episodios de anegamientos en sectores bajos. No obstante, los referentes caracterizaron la campaña como favorable, aspecto relevante considerando que el trigo comienza a transitar su período crítico. En garbanzo, por su parte, continuaron predominando los lotes con cuatro o más hojas multifoliadas desplegadas.

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En cuanto al estado sanitario, en varias zonas no se detectaron plagas ni enfermedades. No obstante, en trigo se registraron casos puntuales, de baja incidencia, de pulgones y orugas defoliadoras, entre ellas el cogollero (Spodoptera frugiperda), en distintos sectores de la provincia. También se observaron focos aislados de roya amarilla (Puccinia striiformis) en Bandera, El Palomar y Quimilí. En garbanzo, por su parte, se reportaron daños aislados y de baja incidencia asociados al complejo de hongos del suelo, principalmente rizoctonia (Rhizoctonia spp.) en Quimilí.

CONTEXTO CLIMÁTICO

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Según datos del satélite GPM, las lluvias acumuladas durante julio presentaron una distribución heterogénea entre los departamentos de Santiago del Estero. Los mayores acumulados se registraron en Alberdi y Guasayán, donde las precipitaciones superaron ampliamente el promedio histórico mensual. En otros sectores de la provincia también se observaron registros superiores a los habituales, mientras que en varios departamentos las lluvias se mantuvieron por debajo del promedio.

En relación con la disponibilidad hídrica, los mapas elaborados por el SMN, INTA y FAUBA mostraban una disponibilidad de agua útil muy baja a prácticamente nula en la capa arable en gran parte del oeste y centro provincial, con mejores condiciones hacia el este y sudeste. En el perfil se observó un patrón similar, con reservas limitadas hacia el oeste y condiciones más favorables hacia el este, especialmente en el sudeste de la provincia.imagen

Para el trimestre agosto-septiembre-octubre, el SMN prevé precipitaciones dentro de los valores normales. En cuanto a las temperaturas, se esperan registros superiores a los normales en todo el territorio provincial.

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