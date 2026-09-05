Cae el traslado de terneros y terneras en lo que va del año. -29 %

De acuerdo con lo informado, durante agosto salieron de los establecimientos de cría un total de 275.484 terneros y terneras, trasladados con fines de cría o invernada.

Esto representa una caída del 35% respecto de las 424.537 cabezas informadas en julio y del 64% frente a

los datos declarados en igual mes del año pasado, cuando se trasladaron 767.730 terneros y terneras con igual destino.

vacas terneros

En lo que va del año, el número de terneros/as que salieron de los campos de cría asciende a 5,77 millones de cabezas, un 29% menos que lo registrado entre enero y agosto de 2025. Si bien la estadística resulta contundente, es posible que este año, tras la implementación de la caravana electrónica en terneros y los cambios introducidos en el esquema de vacunación contra la aftosa, las categorías declaradas estén siendo afectadas por dichas modificaciones. .

En efecto, al sumar a estas dos categorías las de novillitos y vaquillonas, la caída acumulada se reduce al 5% interanual, con un total de traslados a la fecha de 10,7 millones de cabezas