Golpe al bolsillo: los aumentos confirmados que llegan en septiembre

La semana próxima se aplicarán una serie de aumentos que ajustan por inflación y que tendrán como referencia la variación del costo de vida de julio, que fue de 2,1%.

Luis Caputo destacó que "la economía está creciendo": "La oposición trata de agrandar un escenario que es opuesto a lo que está ocurriendo"

Aumento en prepagas

A nivel nacional el ajuste más significativo será el que aplicarán las empresas de medicina prepaga, dado que por la información que ya comunicada será de entre 1,9% y 3,11%.

Por ejemplo, Swiss Medical será la de mayor alza con un 3,11% ya informado a la Superintendencia de Salud, en tanto los planes de Omint subirán 2,9% y los de Osde variarán entre 1,9% y 2,3%. Los de Galeno lo harán entre 2,3 y 2,8%. El Hospital Alemán ajustará 2,36% y el Italiano 2,1%.

Otro aumento en el transporte público

En la región del AMBA también golpearán los bolsillos las nuevas tarifas del transporte público.

El pasaje del subte sube 4% a $ 1.753

En los colectivos que cxirculan por la Ciudad de Buenos Aires el aumento será de 4,1% y en los del la provincia 4,3%

CABA

Hasta 3 kilómetros: $ 887,99

Entre 3 y 6 kilómetros: $ 986,70

Entre 6 y 12 kilómetros: $ 1.062,70

Más de 12 kilómetros: $ 1.138,77

Provincia de Buenos Aires

Hasta 3 kilómetros: $ 1.158,97

Entre 3 y 6 kilómetros: $ 1.303,83

Entre 6 y 12 kilómetros: $ 1.448,71

Entre 12 y 27 kilómetros: $ 1.738,45

Más de 27 kilómetros: $ 2.043,84

Peajes en la Ciudad Con alza promedio de 4%, los vehículos livianos (dos ejes) abonarán en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno: Horario normal: $ 4.707,81 Hora pico: $ 6.671,74 Peajes Illia, Sarmiento y Salguero: Horario normal: $ 1.961,39 Hora pico: $ 2.773,69 Peaje de Alberti: Horario normal: $ 1.490,92 Hora pico: $ 1.882,96 Paseo del Bajo (vehículos livianos): Tarifa: $ 10.416,61 Colegios privados En la Ciudad de Buenos Aires se autorizaron aumentos de 4,2% y en la provincia de 2,5%. Por otra parte, en las próximas horas se conocerán los porcentajes de aumento de las tarifas de agua, luz y gas en la región metropolitana.



Trenes AMBA

Las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur, tendrán un boleto mínimo de $ 480.