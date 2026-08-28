Buenos Aires, 26 agosto (NA) – River no puede salir del mal momento que atraviesa, en un partido en el que desperdició una gran cantidad de situaciones de gol y luego tuvo una tanda de penales traumática, y quedó eliminado en manos de Independiente Santa Fe en octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, al caer por 8-7 en la tanda de penales luego de igualar 1-1 en la vuelta y 0-0 en la ida.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en un encuentro disputado en el estadio Monumental, el primer gol de la noche fue convertido por el delantero Sebastián Driussi, en cinco minutos del segundo tiempo, mientras que el atacante Franco Fagúndez marcó de penal en 35 del complemento.

Ya en la tanda de penales, para el local marcaron los volantes Thiago Almada y Ángel Correa, el defensor Nicolás Otamendi, los mediocampistas Joaquín Freitas y Fausto Vera, el lateral Marcos Acuña y el volante Juan Cruz Meza.

Por otro lado, el arquero Weimar Asprilla detuvo el tiro del defensor Facundo González y tanto el delantero Rafael Santos Borré como el central Lucas Martínez Quarta y el arquero Santiago Beltrán erraron sus remates.

En el conjunto colombiano marcaron los volantes Maximiliano Lovera y Dani Torres, el defensor Luis Palacios, el atacante Franco Fagúndez, los marcadores Iván Scarpeta, Helibelton Palacios y Christian Mafla, además de Asprilla, mientras que no marcaron el central Emmanuel Olivera, el volante Jhojan Torres, el defensor Jeison Angulo.

Así, Independiente Santa Fe se convierte en el último clasificado a los cuartos de final de la actual edición de la Sudamericana, instancia en la que lo espera Vasco Da Gama de Brasil.

River tuvo la primera llegada del partido antes del primer minuto de juego, con una pelota que le quedó alta al delantero Sebastián Driussi y lo obligó a improvisar una volea, que salió por encima del travesaño.

En el cuarto minuto, un centro atrás del lateral Gonzalo Montiel habilitó nuevamente a Driussi, que cruzó un derechazo apenas desviado.

A los 18 minutos del primer tiempo volvió a acercarse el local, con un zurdazo de primera del lateral Marcos Acuña, que terminó una jugada en el rebote de un tiro libre con un disparo apenas alto.

Tres minutos después, un gran centro de Acuña al primer palo le llegó a la cabeza al enganche Thiago Almada, que no pudo definir con precisión y su tiro también salió alto.

El conjunto colombiano comenzó a mejorar a partir de la pausa de rehidratación, que cortó en seco el empuje del local, y tuvo su primera llegada a los 31 minutos, con un cabezazo bajo del extremo Alexis Zapata que fue contenido por el arquero Santiago Beltrán.

En 37 minutos de la primera mitad, Ángel Correa probó suerte con un remate desde afuera del área, que el arquero rival pudo contener en dos tiempos.

En el segundo minuto de descuento, una excelente jugada individual de Almada terminó en un centro de Acuña para Driussi, que pudo cortar el arquero, y el rebote le quedó a Correa: su remate de primera fue bloqueado por el defensor Iván Scarpeta.

La primera del complemento fue del local, en el segundo minuto, con una combinación entre Almada y Correa, que pudo girar y sacar el derechazo, a las manos del arquero Weimar Asprilla.

Un minuto después llegó Independiente, mediante un contraataque que permitió una volea potente del delantero argentino Nahuel Bustos, que fue despejada por el guardameta Santiago Beltrán.

River abrió el marcador a los seis minutos de la segunda parte, cuando un centro bajo excelente de Montiel, descolocó a toda la defensa y le llegó a Driussi, que se tiró por el segundo palo para empujarlo al gol.

En 18 minutos, Almada sacó la pelota del área en un córner para asistir a Acuña, que pudo engancharla con una gran volea, de muy buena potencia pero no tan destacada dirección, por lo que Asprilla la pudo despejar.

Cuando iban 30 minutos de la segunda mitad, luego de algunos remates desviados de Almada por el segundo palo, el delantero uruguayo Franco Fagúndez tuvo un espacio a unos cuantos metros del área y disparó, con un tiro potente que se fue alto por muy poco.

Dos minutos más tarde, el defensor Christian Mafla se quedó con una pelota afuera del área e improvisó una volea con el empeine del pie derecho, que salió bombeada y sorprendió a Beltrán, quien sacó un manotazo a mano cambiada impresionante para desviarla al córner.

En 35 minutos de la segunda parte, y luego de un penal generado por una mano en el área del defensor Lucas Martínez Quarta, el uruguayo Franco Fagúndez cruzó un derechazo potente, que Beltrán llegó a desviar, aunque no pudo quitarle el destino de gol.

En una tanda de penales traumática, que tuvo en vilo a simpatizantes de ambos clubes e incluso al hincha neutral, el arquero Santiago Beltrán detuvo tres penales, uno para poner en ventaja a su equipo y dos para mantenerlo con vida, aunque no pudo ser el héroe de la noche: erró su disparo muy por encima del travesaño y terminó condenando al “Millonario” a la derrota.

Síntesis del partido:

Copa Sudamericana 2026.

Octavos de final.

Partido de vuelta.

River – Independiente Santa Fe (Colombia).

Estadio: Monumental.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

VAR: Leodan González (Uruguay).

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Tomás Galván, Ángel Correa, Thiago Almada; Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Heliberton Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Dani Torres, Kilian Toscano; Jader Obrian, Nahuel Bustos, Alexis Zapata; Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

Goles en el segundo tiempo: 6m. Sebastián Driussi (R) y 35m. Franco Fagúndez (I).

Cambio en el primer tiempo: 36m. Jhojan Torres por Kilian Toscano (I).

Cambios en el segundo tiempo: 13m. Luis Palacios por Alexis Zapata (I), Maximiliano Lovera por Nahuel Barrios (I) y Franco Fagúndez por Jader Obrian (I); 17m. Fausto Vera por Tomás Galván (R) y Rafael Santos Borré por Sebastián Driussi (R), 31m. Facundo González por Gonzalo Montiel (R) y Juan Cruz Meza por Tobías Andrada (R), 37m. Joaquín Freitas por Aníbal Moreno (R); 42m. Jeison Angulo por Hugo Rodallega (I).

Definición por penales:

Para River convirtieron Almada, Correa, Otamendi, Freitas, Vera, Acuña y Meza, mientras que Borré y Martínez Quarta remataron desviado y González no pudo superar al arquero Asprilla.

Para Independiente Santa Fe marcaron Lovera, Dani Torres, Palacios, Fagúndez, Scarpeta, Palacios, Mafla y Asprilla, mientras que Beltrán detuvo los tiros de Olivera, Jhojan Torres y Angulo.

Agencia NA