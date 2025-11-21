El cinturón vuelve a ser protagonista de todos los looks con pantalones

Rosario Central campeón: las reacciones de famosos en las redes por el torneo escritorio
El equipo rosarino comandado por Angel Di María se consagró campeón de la Liga Argentina 2025.
De accesorio funcional a pieza clave del look, el cinturón recupera protagonismo esta temporada. Un detalle capaz de transformar la silueta y devolver el poder de los gestos simples.Curiosidades21/11/2025pregonando
Durante años, el cinturón fue un accesorio secundario, relegado a una función puramente práctica. Pero esta temporada gracias al regreso de los pantalones recupera su papel central en el vestidor: ya no se trata solo de marcar la cintura, sino de redefinir la silueta y aportar un toque de estilo a cualquier look.
Desde las pasarelas de Miu Miu, Gucci o Saint Laurent hasta los estilismos urbanos, el cinturón reaparece en todas sus versiones: finos, anchos, con hebillas metálicas o en cuero clásico. Su regreso responde a una búsqueda de equilibrio entre estructura y personalidad, un gesto que combina elegancia y poder visual.
Más allá de la tendencia, hay algo simbólico en este revival: en tiempos donde las prendas oversize dominaron la escena, el cinturón invita a recuperar la forma, a volver a abrazar el cuerpo y a destacar la figura con decisión.
Los cinturones: el objeto fetiche de los hombres
En redes sociales, las nuevas generaciones reinterpretan el accesorio con un enfoque lúdico. Se usa sobre blazers, vestidos o incluso abrigos, transformando piezas básicas en declaraciones de estilo. Lo que antes era un complemento, hoy se convierte en el punto focal del outfit.
El cinturón vuelve para recordarnos que, a veces, los detalles más simples son los que mejor cuentan una historia de moda.
Este miércoles 19 de noviembre, la Honorable Cámara de Diputados de Entre Ríos llevó adelante la 18º Sesión Ordinaria del 146º período legislativo, en la cual se trató el Presupuesto General de la Administración Provincial 2026 que se convirtió en el eje central del debate.
Si estás pensando en cambiar de look para la temporada de primavera verano, podés encontrar tu próximo estilo entre estas opciones que son tendencia.
Por qué Milei invita a funcionarios y periodistas a escuchar ópera, los convoca a ver películas y les canta canciones de rock desde el escenario. La gala fallida con el tenor italiano en la Rosada.
Buenos Aires, 26 y 27 de noviembre de 2025
Los voceros de la Gestión Milei intentan explicar que: “…La reforma laboral busca modernizar las relaciones del trabajo, y facilitar la creación de empleo…”.
En esta jornada histórica, significativa y trascendente para el presente y el futuro de nuestra Nación Argentina, honramos a los héroes protagonistas de la gran batalla de La Vuelta de Obligado allá por 1845 cuando los destinos de nuestra Patria eran guiados por el General Don Juan Manuel de Rosas.
La casa de Norma; mi techo durante 18 años.
El diputado nacional por Tucumán, y dirigente del gremio La Bancaria, Carlos Cisneros, cuesonó los anuncios del Gobierno nacional en torno a una posible reforma laboral, y adviró que: “…detrás del discurso de la modernización, se esconden intentos de recortar derechos laborales conquistados por los trabajadores…”.
En el marco del Día Mundial de la Diabetes, investigadores de la Universidad Austral y del CONICET publicaron un hallazgo clave con potencial terapéutico para esta enfermedad, que afecta a más de 500 millones de personas en todo el mundo
A River le quedan pocos caminos para clasificar a la Copa Libertadores 2026, y hay uno de ellos que pocos tenían en cuenta.
La entidad mantuvo una reunión de trabajo con un equipo de investigadores de la Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS), con el objetivo de intercambiar información técnica, analizar tendencias de los mercados agrícolas y explorar nuevas áreas de cooperación científica entre ambas instituciones.
Una investigación del 'The New York Times', corroborada por AP, reveló que Estados Unidos rechazó una oferta del Gobierno de Nicolás Maduro para abandonar el poder tras un periodo de transición de dos a tres años.