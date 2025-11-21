El cinturón vuelve a ser protagonista de todos los looks con pantalones

PREGONANDO PREGONANDO

De accesorio funcional a pieza clave del look, el cinturón recupera protagonismo esta temporada. Un detalle capaz de transformar la silueta y devolver el poder de los gestos simples.

Durante años, el cinturón fue un accesorio secundario, relegado a una función puramente práctica. Pero esta temporada gracias al regreso de los pantalones recupera su papel central en el vestidor: ya no se trata solo de marcar la cintura, sino de redefinir la silueta y aportar un toque de estilo a cualquier look.

Desde las pasarelas de Miu Miu, Gucci o Saint Laurent hasta los estilismos urbanos, el cinturón reaparece en todas sus versiones: finos, anchos, con hebillas metálicas o en cuero clásico. Su regreso responde a una búsqueda de equilibrio entre estructura y personalidad, un gesto que combina elegancia y poder visual.

Más allá de la tendencia, hay algo simbólico en este revival: en tiempos donde las prendas oversize dominaron la escena, el cinturón invita a recuperar la forma, a volver a abrazar el cuerpo y a destacar la figura con decisión.

   Los cinturones: el objeto fetiche de los hombres
En redes sociales, las nuevas generaciones reinterpretan el accesorio con un enfoque lúdico. Se usa sobre blazers, vestidos o incluso abrigos, transformando piezas básicas en declaraciones de estilo. Lo que antes era un complemento, hoy se convierte en el punto focal del outfit.

 

 

 

El cinturón vuelve para recordarnos que, a veces, los detalles más simples son los que mejor cuentan una historia de moda.

