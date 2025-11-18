El diputado peronista por Entre Ríos, Guillermo Michel, declaró en medios televisivos, dejando en claro su posicionamiento respecto de la necesidad de llevar propuestas concretas a la gente para mejorarles la vida.
LA PENSIÓN DE LA CALLE ANCHA.
La casa de Norma; mi techo durante 18 años.Curiosidades18/11/2025 Yamil Sebastián Canelo
En Av Leopoldo Herrera al 800, la casa a la que llegué un día, con más sueños y ganas, que con recursos en mis bolsillos...
Dos bolsos grandes de ropa, libros y apuntes, mochilas con materiales que me podían ser útiles, mas bolsas y bolsitas por las dudas, por si acaso...
Fueron 18 años de búsqueda y superación, de compañerismo y amistad, y de valores compartidos, que hicieron de ese lugar, nuestro hogar, y de todos los que allí vivimos, una gran familia.
La casa de Norma se convirtió en pensión....
La casa que Normita tanto cuidada, fue para muchos jóvenes, una oportunidad.
Jóvenes de todos lados llegaban cada año con sus sueños a cuestas; algunos acompañados por toda su familia, abrazados de expectativas, de confianza, de seguridad y protección, y otros con el recuerdo de sus seres queridos en el corazón y en cada paso que intentábamos...
Fueron 18 años en los que fuimos familia.
Fueron 18 años de superar adversidades, de convertirlas en desafíos y seguir adelante...
Fueron 18 años de caer y levantarse, de "arreglarselas como sea", de esforzarse el doble; no solo para estudiar, comprender y aprobar materias, sino también para regresar cada viernes a la noche a mi pueblo, trabajar y así juntar "unos manguitos" para poder comer, vestirme y adquirir algún apunte...
Fueron 18 años en ese lugar tan especial y caro a los afectos...
Normita Falleció después de haber cumplido sus 90 años.
Normita, la dueña de casa, la madre y la abuela de todos un poco, se marchó "a la tierra sin mal", después de haber cumplido su misión en la vida, su misión de Cristiana y Misionera de la virgen.
Hoy, la pensión ha dejado de existir, sus paredes se convirtieron en escombros; sólo un limonero jóven en su patio, sobrevive... Dará frutos, no tengo dudas, porque en ese lugar la vida nos demostró a muchos que no existen los imposibles.
Hoy las pensiones son parte de la historia, ya no quedan en la ciudad, los jóvenes y las familias de la gran ciudad, de los pueblos y del campo, ya no se dan cita alrededor de una mesa...
Al pasar por Herrera al 800 observo con nostalgia un gran vacío, ya retiraron los escombros y una media sombra negra rodea el perímetro de lo que supo ser la casa de Norma, la pensión, mi hogar durante 18 años, y para siempre en mi memoria...
En casi 2 años de gestión, Javier Milei registró la pérdida de casi 20 mil empresas y 276 mil empleos, esa es la LIBERTAD CARAJO ??
Un informe detalla la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron; cerraron casi 30 empresas por día y se refleja la “tendencia negativa” empresarial.
Informe comisión $Libra: “El Congreso debe evaluar si Milei incurrió en mal desempeño”
El documento, de 204 páginas, identificó un “patrón” vinculado a estafas previas con criptomonedas e involucró no solamente al presidente sino también a su hermana Karina Milei.
Tambalea la actividad de la mayor productora de pollos de la Argentina Se habla del posible cierre de instalaciones como consecuencia de su crisis.
Buenos Aires, 18 noviembre (NA) – Granja Tres Arroyos, la mayor productora de pollos del país, agravó su situación en las últimas semanas, en medio de su procedimiento preventivo de crisis.
La modernización laboral no puede ser una excusa para quitar derechos a los trabajadores.
El diputado nacional por Tucumán, y dirigente del gremio La Bancaria, Carlos Cisneros, cuesonó los anuncios del Gobierno nacional en torno a una posible reforma laboral, y adviró que: “…detrás del discurso de la modernización, se esconden intentos de recortar derechos laborales conquistados por los trabajadores…”.
Científicos argentinos descubren un mecanismo que podría proteger a las células que producen insulina
En el marco del Día Mundial de la Diabetes, investigadores de la Universidad Austral y del CONICET publicaron un hallazgo clave con potencial terapéutico para esta enfermedad, que afecta a más de 500 millones de personas en todo el mundo
Conversatorio Sobre Diabetes “Educación y acción: el camino para vivir mejor con diabetes” “Mitos y verdades de alimentación en diabetes”
La Asociación Concordiense de Ayuda al Diabético (ACAD) y el área de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias de la Alimentación a través de su programa UNER Saludable, invitan a la comunidad en general, a participar de la actividad presencial Conversatorio Sobre Diabetes.
Fallo ejemplar de la Corte Suprema
Ordenó elevar indemnización a padres de niña con parálisis cerebral por mala praxis.
APERTURA DE LA MUESTRA “VOCES ANCESTRALES: MITOS, LEYENDAS Y CREENCIAS POPULARES DEL LITORAL”
El Museo de Antropología y Ciencias Naturales de la Municipalidad de Concordia se une a “La Noche de los Museos Entrerrianos”, rescatando aquellos relatos que nos fueron legados por los ancestros, recopilados por varios autores a lo largo de la historia y cuyos extractos presentamos en una muestra titulada “Voces ancestrales: mitos, leyendas y creencias populares del litoral”.
VIDA DE CASADOS humor para no olvidar
—Antonio, ¡te olvidaste otra vez! -¿De qué, amor? -Hoy cumplimos 15 años de casados!
Archivo incómodo: el pasado de Santilli en el PJ
La incorporación de Santilli al PRO, en el 2003, vino del lado del peronismo porteño. Su "pase" lo negoció Miguel Ángel Toma, entonces titular del PJ de la Ciudad y jefe de la SIDE duhaldista.
Un 7 de noviembre EL DÍA DE DOS PASIONES DEL ALMA
Hay profesiones que se llevan por vocación, porque vienen en el alma. Son personas que, quizá sin quererlo y ni notarlo, traen desde la cuna la certeza de lo que van a ser en su vida adulta, o desde muy jóvenes.
Días y horarios confirmados para los octavos de final del Torneo Clausura: cuándo juegan River y Boca
La Liga Profesional confirmó los horarios para la primera fase de los playoff. Los detalles.Tras cerrarse la fase regular del Torneo Clausura, ya se conocen los 16 equipos clasificados a los octavos de final del certamen, donde se enfrentarán en partidos únicos en búsqueda de lograr el título y el boleto al Trofeo de Campeones, en donde ya espera Platense por ganar el Apertura.
El gobierno de Brasil anunció este lunes la demarcación de diez territorios indígenas, poco después de las tensiones generadas por protestas que perturbaron la semana pasada el desarrollo de la COP30 del clima en la ciudad amazónica de Belém.
Renunció una funcionaria de Economía involucrada en el escándalo de ANDIS: la Justicia encontró USD 700 mil en su casaPoliciales18/11/2025
Se trata de Ornella Calvete, hija de Miguel Calvete. El hallazgo de grandes sumas de dinero en efectivo en un operativo domiciliario motivó la salida de una alta funcionaria, de acuerdo a la información confirmada por autoridades nacionales
La modernización laboral no puede ser una excusa para quitar derechos a los trabajadores.
El diputado nacional por Tucumán, y dirigente del gremio La Bancaria, Carlos Cisneros, cuesonó los anuncios del Gobierno nacional en torno a una posible reforma laboral, y adviró que: “…detrás del discurso de la modernización, se esconden intentos de recortar derechos laborales conquistados por los trabajadores…”.
LA PENSIÓN DE LA CALLE ANCHA.
La casa de Norma; mi techo durante 18 años.