LA PENSIÓN DE LA CALLE ANCHA.

En Av Leopoldo Herrera al 800, la casa a la que llegué un día, con más sueños y ganas, que con recursos en mis bolsillos...

Dos bolsos grandes de ropa, libros y apuntes, mochilas con materiales que me podían ser útiles, mas bolsas y bolsitas por las dudas, por si acaso...

Fueron 18 años de búsqueda y superación, de compañerismo y amistad, y de valores compartidos, que hicieron de ese lugar, nuestro hogar, y de todos los que allí vivimos, una gran familia.

La casa de Norma se convirtió en pensión....

La casa que Normita tanto cuidada, fue para muchos jóvenes, una oportunidad.

Jóvenes de todos lados llegaban cada año con sus sueños a cuestas; algunos acompañados por toda su familia, abrazados de expectativas, de confianza, de seguridad y protección, y otros con el recuerdo de sus seres queridos en el corazón y en cada paso que intentábamos...

Fueron 18 años en los que fuimos familia.

Fueron 18 años de superar adversidades, de convertirlas en desafíos y seguir adelante...

Fueron 18 años de caer y levantarse, de "arreglarselas como sea", de esforzarse el doble; no solo para estudiar, comprender y aprobar materias, sino también para regresar cada viernes a la noche a mi pueblo, trabajar y así juntar "unos manguitos" para poder comer, vestirme y adquirir algún apunte...

Fueron 18 años en ese lugar tan especial y caro a los afectos...

Normita Falleció después de haber cumplido sus 90 años.

Normita, la dueña de casa, la madre y la abuela de todos un poco, se marchó "a la tierra sin mal", después de haber cumplido su misión en la vida, su misión de Cristiana y Misionera de la virgen.

Hoy, la pensión ha dejado de existir, sus paredes se convirtieron en escombros; sólo un limonero jóven en su patio, sobrevive... Dará frutos, no tengo dudas, porque en ese lugar la vida nos demostró a muchos que no existen los imposibles.

Hoy las pensiones son parte de la historia, ya no quedan en la ciudad, los jóvenes y las familias de la gran ciudad, de los pueblos y del campo, ya no se dan cita alrededor de una mesa...

Al pasar por Herrera al 800 observo con nostalgia un gran vacío, ya retiraron los escombros y una media sombra negra rodea el perímetro de lo que supo ser la casa de Norma, la pensión, mi hogar durante 18 años, y para siempre en mi memoria...