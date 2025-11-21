PREGONANDO PREGONANDO

La Cámara de Diputados dio media sanción al Presupuesto 2026

Este miércoles 19 de noviembre, la Honorable Cámara de Diputados de Entre Ríos llevó adelante la 18º Sesión Ordinaria del 146º período legislativo, en la cual se trató el Presupuesto General de la Administración Provincial 2026 que se convirtió en el eje central del debate.

Entre Rios21/11/2025pregonandopregonando
calleros
calleros

El proyecto logró media sanción por unanimidad en general, un hecho destacado dentro del escenario parlamentario provincial.

Tras la sesión, la diputada Julia Calleros, del bloque Fe y Libertad, valoró el desarrollo del tratamiento legislativo:

“Fueron momentos intensos de debate, tanto en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, como en el recinto, priorizando la escucha de todos los planteos y posicionamientos de los distintos bloques.”, afirmó.hospital

Consultada sobre el significado que tiene el presupuesto para la provincia, la legisladora explicó:

“El presupuesto representa para el Poder Ejecutivo una hoja de ruta que garantiza un desarrollo transparente de la acción de gobierno. Refleja la gestión política orientada a satisfacer las necesidades del pueblo entrerriano, fortaleciendo comunas y municipios. Además, aporta seriedad y orden institucional a la política provincial”.

Aportes desde su banca
Calleros también detalló cuál fue su contribución durante el análisis del proyecto:

“En mi recorrida por distintos departamentos, en la ciudad de Villaguay recibí personalmente un petitorio de la concejal Dina Díaz que consiste en la realización del asfaltado y la señalización del acceso al Hospital Santa Rosa. De inmediato presenté el pedido ante la Presidencia de la Comisión de estudio con el material disponible, y pudimos lograr la incorporación de esta obra en el listado previsto”.

La diputada expresó su agradecimiento a quienes acompañaron su pedido:

“Agradezco al presidente de la Comisión, Bruno Sarubi, y también a las diputadas Susana Pérez y Mariana Bentos por el apoyo ante ésta iniciativa”.infobynenllinea.caster.fm

Finalmente, Calleros destacó la importancia de la obra incorporada, diciendo:

“Esta obra significará para el hospital una mejora sustancial en su infraestructura, permitiéndole reorganizar su estacionamiento de vehículos al ingresar o egresar, así como también mejorar la iluminación de las calles internas, la señalización y la circulación peatonal, entre otras cuestiones. Puedo decir que garantizará condiciones de acceso adecuadas al nosocomio, y sobre todas las cosas, se verá beneficiada la comunidad de Villaguay y toda la zonacalleros salud

Últimos artículos
diputados ER

La Cámara de Diputados dio media sanción al Presupuesto 2026

pregonando
Entre Rios21/11/2025

Este miércoles 19 de noviembre, la Honorable Cámara de Diputados de Entre Ríos llevó adelante la 18º Sesión Ordinaria del 146º período legislativo, en la cual se trató el Presupuesto General de la Administración Provincial 2026 que se convirtió en el eje central del debate.

Te puede interesar
Ricardo-Lasca ref conaduv

Fuertes críticas a Milei por las concesiones viales

Costa Parana
Entre Rios10/11/2025

Ricardo Lasca, referente del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), dijo estar decepcionado con la administración nacional por el manejo que hace de las rutas nacionales y el cobro de peajes. Cuestionó, además, al gobernador Rigelio Frigerio por su idea de instrumentar peajes provinciales.

caja de jubilaciones

ATE Entre Ríos rechazó la posible reforma a la Ley de la Caja de Jubilaciones

(APFDigital)
Entre Rios05/11/2025

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Entre Ríos expresó su rechazo a la intención del Poder Ejecutivo provincial de impulsar una reforma a la Ley de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia. Desde el gremio advirtieron que no acompañarán ningún cambio que implique un ajuste sobre los derechos de los trabajadores estatales.

Lo más visto