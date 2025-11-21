La Cámara de Diputados dio media sanción al Presupuesto 2026

El proyecto logró media sanción por unanimidad en general, un hecho destacado dentro del escenario parlamentario provincial.

Tras la sesión, la diputada Julia Calleros, del bloque Fe y Libertad, valoró el desarrollo del tratamiento legislativo:

“Fueron momentos intensos de debate, tanto en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, como en el recinto, priorizando la escucha de todos los planteos y posicionamientos de los distintos bloques.”, afirmó.

Consultada sobre el significado que tiene el presupuesto para la provincia, la legisladora explicó:

“El presupuesto representa para el Poder Ejecutivo una hoja de ruta que garantiza un desarrollo transparente de la acción de gobierno. Refleja la gestión política orientada a satisfacer las necesidades del pueblo entrerriano, fortaleciendo comunas y municipios. Además, aporta seriedad y orden institucional a la política provincial”.

Aportes desde su banca

Calleros también detalló cuál fue su contribución durante el análisis del proyecto:

“En mi recorrida por distintos departamentos, en la ciudad de Villaguay recibí personalmente un petitorio de la concejal Dina Díaz que consiste en la realización del asfaltado y la señalización del acceso al Hospital Santa Rosa. De inmediato presenté el pedido ante la Presidencia de la Comisión de estudio con el material disponible, y pudimos lograr la incorporación de esta obra en el listado previsto”.

La diputada expresó su agradecimiento a quienes acompañaron su pedido:

“Agradezco al presidente de la Comisión, Bruno Sarubi, y también a las diputadas Susana Pérez y Mariana Bentos por el apoyo ante ésta iniciativa”.

Finalmente, Calleros destacó la importancia de la obra incorporada, diciendo:

“Esta obra significará para el hospital una mejora sustancial en su infraestructura, permitiéndole reorganizar su estacionamiento de vehículos al ingresar o egresar, así como también mejorar la iluminación de las calles internas, la señalización y la circulación peatonal, entre otras cuestiones. Puedo decir que garantizará condiciones de acceso adecuadas al nosocomio, y sobre todas las cosas, se verá beneficiada la comunidad de Villaguay y toda la zona