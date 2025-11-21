Rosario Central campeón: las reacciones de famosos en las redes por el torneo escritorio
El equipo rosarino comandado por Angel Di María se consagró campeón de la Liga Argentina 2025.
PREGONANDO PREGONANDO
Buenos Aires, 26 y 27 de noviembre de 2025Curiosidades21/11/2025 Silvia Sierak
La Encargada de Negocios a.i. de la Embajada de la República de Polonia en Buenos Aires, S.E. Bogna Ruminowicz, solicitó personalmente a la Delegada de la Cámara de Comercio Empresarial Argentino-Polaca en la región de Salto Grande, Sra. Silvia Sierak, la extensión de invitaciones formales a gobiernos, universidades, medios de comunicación y empresas de la región, informando esta gestión al Consejero de Asuntos Políticos-Económicos, D. Adam Ryszka.
Gracias a esta articulación diplomática, ya han confirmado su presencia instituciones de Argentina y de la República Oriental del Uruguay, reflejando el creciente interés regional por fortalecer vínculos con el Estado de Polonia.
Un encuentro económico y estratégico de máxima relevancia
La Embajada de Polonia en Buenos Aires y la Agencia Polaca de Inversiones y Comercio (PAIH) organizan el Foro Económico 2025 Polonia–Argentina, que se desarrollará los días 26 y 27 de noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Acto Oficial tendrá lugar el 26 de noviembre, en el Palacio de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de representantes de gobiernos, instituciones, empresas, universidades y medios de comunicación de ambos países.
El 27 de noviembre se realizarán encuentros sectoriales con sesiones B2B en los ámbitos tecnológico, agropecuario, energético y minero, exclusivos para participantes previamente acreditados.
El Foro contará con la presencia del Vicecanciller de Polonia, Marcin Bosacki; el Vicepresidente de la Agencia Polaca de Inversiones y Comercio, Paweł Pudłowski; y delegaciones de los Ministerios de Finanzas, Clima y Medio Ambiente, y Bienes del Estado.
Participarán además más de 30 empresas polacas líderes, con tecnologías e innovaciones en los sectores energético, minero, agro, espacial, FinTech y SpaceTech.
Participación académica internacional
Tres prestigiosas instituciones académicas polacas ya confirmaron su participación:
Universidad de Varsovia: el Prof. Paweł Wiechetek presentará un programa de cooperación en I+D+i, orientado a bioeconomía, salud y desarrollo sostenible, con especial enfoque en la región de la Triple Frontera (Argentina–Brasil–Paraguay).
NCBJ – Centro Nacional de Investigaciones Nucleares: referente europeo en investigación nuclear, tecnologías espaciales, ingeniería, ciencias ambientales, minería, energía y desarrollo farmacéutico.
Universidad Politécnica de Breslavia: una de las principales universidades técnicas de Polonia, destacada en innovación aplicada, transferencia tecnológica y cooperación con sectores industriales como energía, minería, medicina, IT, ingeniería y tecnologías espaciales.
Interés de la Región de Salto Grande
La Delegación de la Cámara de Comercio Empresarial Argentino-Polaca en la región de Salto Grande celebra la amplia respuesta institucional obtenida. Gobiernos regionales, universidades y medios de comunicación de ambas orillas del río Uruguay ya confirmaron su presencia, fortaleciendo el proceso de integración y cooperación con Polonia.
Contacto
Para mayor información, acreditación tardía o vinculación con empresas e instituciones participantes, comunicarse con:
Delegada de la Cámara de Comercio Empresarial Argentino-Polaca en la Región de Salto Grande
Sra. Silvia Sierak
El equipo rosarino comandado por Angel Di María se consagró campeón de la Liga Argentina 2025.
Este miércoles 19 de noviembre, la Honorable Cámara de Diputados de Entre Ríos llevó adelante la 18º Sesión Ordinaria del 146º período legislativo, en la cual se trató el Presupuesto General de la Administración Provincial 2026 que se convirtió en el eje central del debate.
Si estás pensando en cambiar de look para la temporada de primavera verano, podés encontrar tu próximo estilo entre estas opciones que son tendencia.
De accesorio funcional a pieza clave del look, el cinturón recupera protagonismo esta temporada. Un detalle capaz de transformar la silueta y devolver el poder de los gestos simples.
Si estás pensando en cambiar de look para la temporada de primavera verano, podés encontrar tu próximo estilo entre estas opciones que son tendencia.
De accesorio funcional a pieza clave del look, el cinturón recupera protagonismo esta temporada. Un detalle capaz de transformar la silueta y devolver el poder de los gestos simples.
Por qué Milei invita a funcionarios y periodistas a escuchar ópera, los convoca a ver películas y les canta canciones de rock desde el escenario. La gala fallida con el tenor italiano en la Rosada.
Los voceros de la Gestión Milei intentan explicar que: “…La reforma laboral busca modernizar las relaciones del trabajo, y facilitar la creación de empleo…”.
En esta jornada histórica, significativa y trascendente para el presente y el futuro de nuestra Nación Argentina, honramos a los héroes protagonistas de la gran batalla de La Vuelta de Obligado allá por 1845 cuando los destinos de nuestra Patria eran guiados por el General Don Juan Manuel de Rosas.
La casa de Norma; mi techo durante 18 años.
El diputado nacional por Tucumán, y dirigente del gremio La Bancaria, Carlos Cisneros, cuesonó los anuncios del Gobierno nacional en torno a una posible reforma laboral, y adviró que: “…detrás del discurso de la modernización, se esconden intentos de recortar derechos laborales conquistados por los trabajadores…”.
En el marco del Día Mundial de la Diabetes, investigadores de la Universidad Austral y del CONICET publicaron un hallazgo clave con potencial terapéutico para esta enfermedad, que afecta a más de 500 millones de personas en todo el mundo
A River le quedan pocos caminos para clasificar a la Copa Libertadores 2026, y hay uno de ellos que pocos tenían en cuenta.
En esta jornada histórica, significativa y trascendente para el presente y el futuro de nuestra Nación Argentina, honramos a los héroes protagonistas de la gran batalla de La Vuelta de Obligado allá por 1845 cuando los destinos de nuestra Patria eran guiados por el General Don Juan Manuel de Rosas.
La entidad mantuvo una reunión de trabajo con un equipo de investigadores de la Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS), con el objetivo de intercambiar información técnica, analizar tendencias de los mercados agrícolas y explorar nuevas áreas de cooperación científica entre ambas instituciones.
Los voceros de la Gestión Milei intentan explicar que: “…La reforma laboral busca modernizar las relaciones del trabajo, y facilitar la creación de empleo…”.
Una investigación del 'The New York Times', corroborada por AP, reveló que Estados Unidos rechazó una oferta del Gobierno de Nicolás Maduro para abandonar el poder tras un periodo de transición de dos a tres años.