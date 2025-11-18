La   modernización   laboral   no   puede   ser   una excusa para quitar derechos a los trabajadores.

Las duras crícas del diputado nacional por Tucumán, Carlos Cisneros, al gobierno de Javier Milei,

publicadas por el diario La Gazeta, destacan que: “…El gobierno habla de modernización y reforma

laboral, pero esos conceptos no pueden conver#rse en excusas para impulsar medidas que perjudiquen a

los trabajadores ni para eliminar derechos conquistados…”.

El legislador recordó que: “…desde 1989 se presentaron diversas leyes bajo el mismo argumento de

modernizar las relaciones laborales, aunque —según remarcó— ninguna se tradujo en mejoras reales

para el empleo; muy por el contrario, todas bene+ciaron al sector empresarial más voraz…”.

En tal sendo, el diputado nacional Carlos Cisneros, enumeró una serie de medidas implementadas

durante la década del ‘90, en el marco de la llamada 'exibilización laboral:

 la limitación del derecho de huelga,

 la negociación salarial basada en la producvidad,

 la reducción de las contribuciones patronales,

 los contratos sin derecho a indemnización,

 el pago del aguinaldo en tres cuotas,

 el fraccionamiento de licencias,

 la extensión del período de prueba hasta un año,

 la eximición de responsabilidad a las empresas por la relación laboral de sus contrastas,

 la derogación de multas por falta de registración, y

 la eliminación del derecho a la reincorporación en casos de despido discriminatorio.





En conclusión, y en ese orden de ideas, el diputado nacional por Tucumán, y dirigente del gremio La

Bancaria, Carlos Cisneros, trazó un paralelo con los gobiernos de Carlos Menem, Fernando de la Rúa y

Mauricio Macri, a los que señaló como los que registraron los mayores índices de desempleo; y remarcó:

“…Macri duplicó la baja desocupación que dejó Cris#na; con Milei, lamentablemente, se quiere ir por el

mismo camino...”.-

José Couceiro

