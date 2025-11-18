PREGONANDO PREGONANDO

La   modernización   laboral   no   puede   ser   una excusa para quitar derechos a los trabajadores.

El diputado nacional por Tucumán, y dirigente del gremio  La Bancaria, Carlos Cisneros,  cuesonó los anuncios del Gobierno nacional en torno a una posible  reforma laboral, y adviró que:  “…detrás del  discurso de la modernización, se esconden intentos de recortar derechos laborales conquistados por los trabajadores…”.

Curiosidades18/11/2025 Jose O Couceiro
Las  duras  crícas  del  diputado  nacional  por  Tucumán,  Carlos Cisneros,  al  gobierno  de  Javier  Milei,
publicadas por  el  diario  La Gazeta, destacan  que:  “…El gobierno  habla  de  modernización  y  reforma 
laboral, pero esos conceptos no pueden conver#rse en excusas para impulsar medidas que perjudiquen a
los trabajadores ni para eliminar derechos conquistados…”.
El legislador recordó que:  “…desde 1989 se presentaron diversas leyes bajo el mismo argumento de 
modernizar las relaciones laborales, aunque —según remarcó— ninguna se tradujo en mejoras reales
para el empleo; muy por el contrario, todas bene+ciaron al sector empresarial más voraz…”.trabajadores
En tal sendo, el diputado nacional Carlos Cisneros, enumeró una serie de medidas implementadas
durante la década del ‘90, en el marco de la llamada 'exibilización laboral: 
 la limitación del derecho de huelga, 
 la negociación salarial basada en la producvidad, 
 la reducción de las contribuciones patronales, 
 los contratos sin derecho a indemnización, 
 el pago del aguinaldo en tres cuotas, 
 el fraccionamiento de licencias, 
 la extensión del período de prueba hasta un año, 
 la eximición de responsabilidad a las empresas por la relación laboral de sus contrastas,
 la derogación de multas por falta de registración, y
 la eliminación del derecho a la reincorporación en casos de despido discriminatorio.
En conclusión, y en ese orden de ideas, el diputado nacional por Tucumán, y dirigente del gremio La
Bancaria, Carlos Cisneros, trazó un paralelo con los gobiernos de Carlos Menem, Fernando de la Rúa y
Mauricio Macri, a los que señaló como los que registraron los mayores índices de desempleo; y remarcó:
“…Macri duplicó la baja desocupación que dejó Cris#na; con Milei, lamentablemente, se quiere ir por el
mismo camino...”.-
José Couceiro
 

