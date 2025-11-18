El diputado peronista por Entre Ríos, Guillermo Michel, declaró en medios televisivos, dejando en claro su posicionamiento respecto de la necesidad de llevar propuestas concretas a la gente para mejorarles la vida.
La modernización laboral no puede ser una excusa para quitar derechos a los trabajadores.
El diputado nacional por Tucumán, y dirigente del gremio La Bancaria, Carlos Cisneros, cuesonó los anuncios del Gobierno nacional en torno a una posible reforma laboral, y adviró que: “…detrás del discurso de la modernización, se esconden intentos de recortar derechos laborales conquistados por los trabajadores…”.Curiosidades18/11/2025 Jose O Couceiro
Las duras crícas del diputado nacional por Tucumán, Carlos Cisneros, al gobierno de Javier Milei,
publicadas por el diario La Gazeta, destacan que: “…El gobierno habla de modernización y reforma
laboral, pero esos conceptos no pueden conver#rse en excusas para impulsar medidas que perjudiquen a
los trabajadores ni para eliminar derechos conquistados…”.
El legislador recordó que: “…desde 1989 se presentaron diversas leyes bajo el mismo argumento de
modernizar las relaciones laborales, aunque —según remarcó— ninguna se tradujo en mejoras reales
para el empleo; muy por el contrario, todas bene+ciaron al sector empresarial más voraz…”.
En tal sendo, el diputado nacional Carlos Cisneros, enumeró una serie de medidas implementadas
durante la década del ‘90, en el marco de la llamada 'exibilización laboral:
la limitación del derecho de huelga,
la negociación salarial basada en la producvidad,
la reducción de las contribuciones patronales,
los contratos sin derecho a indemnización,
el pago del aguinaldo en tres cuotas,
el fraccionamiento de licencias,
la extensión del período de prueba hasta un año,
la eximición de responsabilidad a las empresas por la relación laboral de sus contrastas,
la derogación de multas por falta de registración, y
la eliminación del derecho a la reincorporación en casos de despido discriminatorio.
En conclusión, y en ese orden de ideas, el diputado nacional por Tucumán, y dirigente del gremio La
Bancaria, Carlos Cisneros, trazó un paralelo con los gobiernos de Carlos Menem, Fernando de la Rúa y
Mauricio Macri, a los que señaló como los que registraron los mayores índices de desempleo; y remarcó:
“…Macri duplicó la baja desocupación que dejó Cris#na; con Milei, lamentablemente, se quiere ir por el
mismo camino...”.-
José Couceiro
En casi 2 años de gestión, Javier Milei registró la pérdida de casi 20 mil empresas y 276 mil empleos, esa es la LIBERTAD CARAJO ??
Un informe detalla la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron; cerraron casi 30 empresas por día y se refleja la “tendencia negativa” empresarial.
Informe comisión $Libra: “El Congreso debe evaluar si Milei incurrió en mal desempeño”
El documento, de 204 páginas, identificó un “patrón” vinculado a estafas previas con criptomonedas e involucró no solamente al presidente sino también a su hermana Karina Milei.
Tambalea la actividad de la mayor productora de pollos de la Argentina Se habla del posible cierre de instalaciones como consecuencia de su crisis.
Buenos Aires, 18 noviembre (NA) – Granja Tres Arroyos, la mayor productora de pollos del país, agravó su situación en las últimas semanas, en medio de su procedimiento preventivo de crisis.
LA PENSIÓN DE LA CALLE ANCHA.
La casa de Norma; mi techo durante 18 años.
Científicos argentinos descubren un mecanismo que podría proteger a las células que producen insulina
En el marco del Día Mundial de la Diabetes, investigadores de la Universidad Austral y del CONICET publicaron un hallazgo clave con potencial terapéutico para esta enfermedad, que afecta a más de 500 millones de personas en todo el mundo
Conversatorio Sobre Diabetes “Educación y acción: el camino para vivir mejor con diabetes” “Mitos y verdades de alimentación en diabetes”
La Asociación Concordiense de Ayuda al Diabético (ACAD) y el área de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias de la Alimentación a través de su programa UNER Saludable, invitan a la comunidad en general, a participar de la actividad presencial Conversatorio Sobre Diabetes.
Fallo ejemplar de la Corte Suprema
Ordenó elevar indemnización a padres de niña con parálisis cerebral por mala praxis.
APERTURA DE LA MUESTRA “VOCES ANCESTRALES: MITOS, LEYENDAS Y CREENCIAS POPULARES DEL LITORAL”
El Museo de Antropología y Ciencias Naturales de la Municipalidad de Concordia se une a “La Noche de los Museos Entrerrianos”, rescatando aquellos relatos que nos fueron legados por los ancestros, recopilados por varios autores a lo largo de la historia y cuyos extractos presentamos en una muestra titulada “Voces ancestrales: mitos, leyendas y creencias populares del litoral”.
VIDA DE CASADOS humor para no olvidar
—Antonio, ¡te olvidaste otra vez! -¿De qué, amor? -Hoy cumplimos 15 años de casados!
Archivo incómodo: el pasado de Santilli en el PJ
La incorporación de Santilli al PRO, en el 2003, vino del lado del peronismo porteño. Su "pase" lo negoció Miguel Ángel Toma, entonces titular del PJ de la Ciudad y jefe de la SIDE duhaldista.
Un 7 de noviembre EL DÍA DE DOS PASIONES DEL ALMA
Hay profesiones que se llevan por vocación, porque vienen en el alma. Son personas que, quizá sin quererlo y ni notarlo, traen desde la cuna la certeza de lo que van a ser en su vida adulta, o desde muy jóvenes.
Días y horarios confirmados para los octavos de final del Torneo Clausura: cuándo juegan River y Boca
La Liga Profesional confirmó los horarios para la primera fase de los playoff. Los detalles.Tras cerrarse la fase regular del Torneo Clausura, ya se conocen los 16 equipos clasificados a los octavos de final del certamen, donde se enfrentarán en partidos únicos en búsqueda de lograr el título y el boleto al Trofeo de Campeones, en donde ya espera Platense por ganar el Apertura.
El gobierno de Brasil anunció este lunes la demarcación de diez territorios indígenas, poco después de las tensiones generadas por protestas que perturbaron la semana pasada el desarrollo de la COP30 del clima en la ciudad amazónica de Belém.
Renunció una funcionaria de Economía involucrada en el escándalo de ANDIS: la Justicia encontró USD 700 mil en su casaPoliciales18/11/2025
Se trata de Ornella Calvete, hija de Miguel Calvete. El hallazgo de grandes sumas de dinero en efectivo en un operativo domiciliario motivó la salida de una alta funcionaria, de acuerdo a la información confirmada por autoridades nacionales
