20 DE NOVIEMBRE.DIA DE LA SOBERANIA NACIONAL HOMENAJE A LOS HEROES DE LA BATALLA DE LA VUELTA DE OBLIGADO

En esta jornada histórica, significativa y trascendente para el presente y el futuro de nuestra Nación Argentina, honramos a los héroes protagonistas de la gran batalla de La Vuelta de Obligado allá por 1845 cuando los destinos de nuestra Patria eran guiados por el General Don Juan Manuel de Rosas.

Se rememora en esta insigne fecha el bloqueo con cadenas al paso de los barcos de aquellos poderosos y explotadores imperialistas británicos y franceses que pretendían imponer la libre navegación de los ríos interiores pertenecientes al territorio argentino para favorecer sus intereses económicos, lo que amenazaba seriamente la soberanía argentina.

Es importante la memoria y evocación de este extraordinario acto de valentía y patriotismo de nuestros antecesores que enfrentaron con elementos rudimentarios a la prepotencia imperialista.

En épocas actuales donde la historia se repite con otros métodos más sofisticados es un deber reafirmar nuestros Derechos soberanos en la geopolítica mundial.

La amenaza imperial de la gran metrópolis del dinero sigue vigente y aun con extrema crueldad merced a los cipayos vernáculos de siempre que permiten estas tropelías sociales y económicas con sus gobiernos serviles y entreguistas.

El Día de nuestra Soberanía Nacional no solo se conmemora la memoria de quienes lucharon en aquella gloriosa batalla, sino también destaca la importancia sumamente vital de la Unidad Nacional frente a las amenazas externas e internas a nuestra Nación.infobynenllinea.caster.fm

Vaya una sentida Plegaria en este 20 de noviembre de 2025 de parte de la comunidad del trabajo nucleada en la Confederación General del Trabajo C.G.T. Regional Concordia por aquellos hombres y mujeres que lucharon y ofrendaron sus vidas ante los reiterados y prepotentes intentos de dominación extranjera.

La soberanía implica no solo una defensa territorial, sino también la irrestricta defensa de la independencia económica, social, política y cultural, bases fundantes y primordiales para el desarrollo de una Nación verdaderamente Libre.

 C.G.T. REGIONAL CONCORDIA

