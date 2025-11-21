PREGONANDO PREGONANDO

5 cortes de pelo rejuvenecedores que vas a querer llevar en primavera y verano

Si estás pensando en cambiar de look para la temporada de primavera verano, podés encontrar tu próximo estilo entre estas opciones que son tendencia.

cortes de cabello
cortes de cabello

lega la primavera y es probable que con el cambio de estación sientas ganas de hacer un total cambio de corte  Si te cuesta decidir, te dejamos los cinco mejores cortes tendencia para lucir la próxima temporada que se adaptan a diferentes estilos y gustos.

Estos son los cinco cortes que pisan con más fuerza y te contamos cómo llevarlos durante los días más calurosos, dependiendo del grado de compromiso con el estilo que elijas. 

 
Cinco cortes tendencias para la primavera y verano 2025

1.Clavicut selena

 Selena Gómez luce el clavicut
El clavicut es un corte recto, que recibe su nombre en base a su largo a la altura de a clavícula. Esta elección permite enmarcar tu rostro y es ideal para quienes quieren lucir el pelo más corto, pero sin necesidad de optar por un cambio extremo.

2.Largo XL con flequillo
No es necesario dejar de lado tu pelo largo para lograr un cambio de look, mucho menos si es una tendencia que vuelve a estar en el centro de la escena este año.infobynenllinea.caster.fm

 Pelo largo con flequillo
La melena larga se presenta con capas para aportarle movimiento y a estas se le suman los flequillos, especialmente los de estética setentosa.

Sin necesidad de ser extra largo, el corte en capas aporta volumen. El flequillo largo puede ser usado abierto para liberar la frente. Es un estilo que se adapta a cualquier look y es de facil mantenimiento. pelo largo

