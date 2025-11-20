PREGONANDO PREGONANDO

No es el Torneo Clausura: la otra chance que tiene River de meterse en la Libertadores y que pocos sabían

A River le quedan pocos caminos para clasificar a la Copa Libertadores 2026, y hay uno de ellos que pocos tenían en cuenta.

deportes20/11/2025 Federico Knudtsen
A River le quedan pocos caminos para clasificar a la Copa Libertadores 2026. Al haber finalizado en el cuarto puesto de la tabla anual, el Millonario deberá conquistar el Torneo Clausura para que la clasificación no dependa de nadie. En caso de no conseguirlo, pasará a depender de Rosario Central, Boca, Argentinos Juniors y de Lanús. Sí, de Lanús también.

En caso de consagrarse campeón, el CARP obtendrá el boleto a la fase de grupos de la próxima Libertadores. Por su parte, si Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors salen campeones Clausura, liberarán su cupo de la tabla anual y le darán a River el acceso al repechaje del certamen continental. Ahora bien, hay una tercer alternativa que pocos tenían en cuenta.

El otro camino que tiene River para clasificar a la Libertadores 2026
El Millonario tiene una tercera chance para acceder a la próxima Copa Libertadores. ¿De qué depende? De que Lanús salga campeón de la Copa Sudamericana y también del Torneo Clausura 2025. Resulta que, si sale campeón continental, el Granate ya obtendrá su cupo para la Libertadores 2026. Por ende, si además es campeón doméstico, ese cupo le quedará al cuarto de la tabla anual, es decir, a River.

  Lanús puede darle una mano a River infobynenllinea.caster.fm
“Si un equipo argentino resultara campeón de la Copa Conmebol Sudamericana 2025, el mismo obtendrá una plaza adicional a la Copa Conmebol Libertadores 2026”, dice el artículo 27.9 del reglamento de torneos de la Liga Profesional. Por su parte, el inciso a) es el que aclara cómo se distribuirán los cupos en caso de que se repita el campeón, en este caso en el Clausura.

“Si este equipo ganador de la Copa Conmebol Sudamericana 2025 ya ocupara algunas de las posiciones clasificatorias, su lugar será ocupado por el siguiente equipo mejor ubicado de la Tabla General de Posiciones 2025”, asegura el reglamento. Es decir, en caso de que Lanús sea campeón de la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura, liberará un cupo en la tabla anual.

  No es el Torneo Clausura: la otra chance que tiene River de meterse en la Libertadores y que pocos sabían
¿Cuándo juega Lanús la final de la Copa Sudamericana 2025?
Lanús enfrentará a Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2025. El partido tendrá lugar este sábado 22 de noviembre, a las 17.00 horas, en el Estadio Defensores de Chaco de Asunción, Paraguay.

Los tres caminos que tiene River rumbo a la Libertadores 2026
Ser campeón del Torneo Clausura 2025 (iría a la fase de grupos)
Que Rosario Central, Boca o Argentinos ganen el Torneo Clausura 2025 (iría a repechaje)
Que Lanús gane la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura (iría a repechaje)

