18/11/2025 La Bolsa de Cereales recibió a investigadores de la Chinese Academy of Agricultural Sciences para fortalecer la cooperación técnica

La entidad mantuvo una reunión de trabajo con un equipo de investigadores de la Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS), con el objetivo de intercambiar información técnica, analizar tendencias de los mercados agrícolas y explorar nuevas áreas de cooperación científica entre ambas instituciones.

El encuentro fue encabezado por el presidente de la Bolsa de Cereales, Ricardo Marra, quien destacó el rol histórico y actual de la institución en el mercado granario argentino, subrayando la importancia de contar con información transparente, estadísticas confiables y herramientas que favorezcan el desarrollo productivo y comercial del sector.

A continuación, Ramiro Costa, gerente de Estudios Económicos, y Cecilia Conde, Jefa de Estimaciones Agrícolas, presentaron un panorama actualizado del sector agroindustrial argentino, abordando:

La estructura y relevancia del sector agroindustrial, su aporte al PIB, las divisas y el empleo.
El posicionamiento internacional de Argentina, incluyendo su liderazgo en exportaciones de harina y aceite de soja, y su papel central en los mercados de maíz y trigo.
La evolución productiva y tecnológica, con foco en área implantada, rendimiento, nivel tecnológico y adopción de insumos.
Proyecciones de producción, comercio exterior y ventas del productor, destacando los factores que influyen en la dinámica del mercado.
Indicadores de adopción de tecnología, ReTAA y avances en estimaciones agrícolas, cubriendo los principales cultivos del país.
Tras la presentación, los investigadores de CAAS compartieron los lineamientos de los estudios que se encuentran desarrollando en China, especialmente vinculados a productividad, dinámica comercial y seguridad alimentaria. Se generó un intercambio técnico, orientado a comparar metodologías, contrastar datos y explorar oportunidades de colaboración en investigación aplicada.

Ambas instituciones coincidieron en la importancia de continuar estrechando vínculos para promover una mayor cooperación científica, el intercambio de información estratégica y la integración de buenas prácticas, contribuyendo al fortalecimiento de los flujos comerciales entre ambos países y al desarrollo sostenible del sector agrícola global.

camara de puertos

Reunión entre autoridades de la Cámara de Puertos y la Bolsa de Cereales

pregonando
campo20/11/2025

La Entidad recibió a la Cámara de Puertos Privados Comerciales, representada por Luis Zubizarreta – Presidente; Gabriela Ardissone – Vicepresidenta CP y Terminal Zárate; Fabián Fulloni – Secretario; Federico Spoturno Merchot – Gte. Gral.; Denise Iungman – Gte. Financiera; Osvaldo Fornari – Legales y Daniel Swier – Pte. filial Zárate-Campana de Cámara de Puertos, con el objetivo de abordar cuestiones vinculadas con la realidad actual del sector, el fortalecimiento de la vinculación institucional y la búsqueda de sinergias que contribuyan al desarrollo conjunto de ambas entidades.

