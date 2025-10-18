Desde aquel lejano 17 de octubre de 1945 hasta este 17 de 2025 han pasado 80 años, y todavía se lo recuerda con lealtad a Juan Domingo Perón, el por aquel entonces Coronel. Lo que se vivió este 17 de Octubre, -(fecha muy cara para los viejos y los verdaderos peronistas de Perón)- en el Cementerio Nuevo de Concordia, (allí se realizó como todos los años)-.
17 de octubre Día de la Lealtad .... a quien???
El acto conmemorando tan sentida fecha, en la Cruz Mayor, para luego trasladarse los presentes hasta el Panteón, que tiene la CGT Reg. Concordia, -quien fuera la convocante del acto-, para rendirle también homenaje a los grandes dirigentes que allí descansan.
Se pudo apreciar la presencia de diferentes líneas políticas internas del PJ provincial, dirigentes de Movimientos Sociales, Agrupaciones Barriales, y de otros partidos políticos.
Nos pareció que fue una muy buena concurrencia, un poco despojada de diferencias circunstanciales, mezquinas. Y también de los oportunistas de turno. Pero se desarrolló el acto con total normalidad y cordialidad. Que fue importante por la fecha.
A pasado mucha agua, debajo del puente o del Riachuelo, aquel 17 que muchos cruzaron a nado para pedir por la libertad de un hombre, que se jugó por los trabajdores y las conquistas sociales; aquel, que la oligarquía, los cipayos y otros traidores más aún lo siguen persiguiendo, a pesar de haber fallecido hace muchos años.
Aquel “Coronel” le sigue doliendo a los “Vende Patria” de hoy, quienes cambiaron de pelaje, pero siguen siendo las mismas hienas rabiosas y hambrientas de poder, en detrimento de los que menos tienen y esclavizan, sin importar en qué lugar de la Argentina viven.
Pero nos sólo los cipayos de hoy son los malos de la película, también están los que en nombre del “Legado de Perón”, le dejara al pueblo, se han enriquecido y vulnerado los derechos de la sociedad, que los vota o acompaña creyendo que lucharan por mejoras, las que nunca llegan y están cada vez más pobre.
Si, son los que se sienten con derecho a llamar “TRAIDORES”, a quienes defraudan y buscan otros horizontes, pero nunca miran sus acciones ni realizan “meas culpas”.
Pero no sólo los peronistas se sienten defraudados, si miramos a los verdaderos seguidores de los grandes líderes; como lo fueron los de la UCR (“Que de quiebre pero que no se doble”) no hace mucho fueron menospreciados por el PRO, hoy los ningunean los de la LLA, que son los que pregonan la Libertad, (pero sólo para los que piensan como ellos), también están los de los diferentes lineamentos de la Izquierda y socialistas hoy divididos en miles de partes. La lista sigue, porque han cambiado talvez los valores de la humanidad, por nuevas y frías formas de vivir en sociedad.
¿Vendrán tiempos y dirigentes mejores?
