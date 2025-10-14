 Transforma la historia para siempre: científicos descubrieron el verdadero origen de las rocas de Stonehenge

Sin visitas: El Circuito Garganta del Diablo fue cerrado de manera preventiva
El motivo se debe a las intensas lluvias y al aumento del caudal de agua.
Un reciente estudio acerca de Stonehenge descubrió un detalle único acerca de misterioso monumento que cambia la historia para siempre. Y es que detectaron que una piedra importante del sitio vino desde cientos de kilómetros.Curiosidades14/10/2025pregonando
La Universidad de Curtin enfocó su investigación durante años en la Piedra del Altar, la más grande de las más de 80 piedras que aún se encuentran en el sur de Inglaterra. Si bien los especialistas creían conocer todos sus secretos, un análisis de su huella química mostró un hallazgo sin precedentes.
¿Cuál es el origen auténtico de las piedras de Stonehenge?
Tras estudiar la edad y la composición química de los fragmentos de la Piedra del Altar, un enorme bloque de arenisca de 6 por 3 metros en el centro de Stonehenge, el equipo de investigadores creó una huella química de la piedra.
Los resultados del estudio, publicado en la revista Nature, revelaron que su composición coincidía con las rocas del noreste de Escocia, diferenciándose claramente del lecho rocoso de Gales.
"Nuestro análisis mostró que los granos minerales de la Piedra del Altar tienen en su mayoría entre 1.000 y 2.000 millones de años, mientras que otros minerales tienen unos 450 millones de años", comentó Anthony Clarke, autor principal del estudio.
Según el experto, esto ofrece una huella química única que sugiere que "la piedra provino de rocas de la cuenca de Orcadia, en Escocia, a al menos 750 kilómetros de Stonehenge".
¿Cómo llegó una piedra tan grande desde Escocia hasta Stonehenge?
Este hallazgo plantea la incógnita de cómo se trasladó una piedra tan grande desde tan lejos durante el Neolítico, alrededor del 2600 a.C.
"Transportar una carga tan masiva por tierra desde Escocia hasta el sur de Inglaterra habría sido extremadamente complicado, lo que sugiere una posible ruta marítima a lo largo de la costa de Gran Bretaña", explica Clarke acerca del método para cumplir esta tarea.
"Esto implica la existencia de redes comerciales de larga distancia y un nivel de organización social superior al que se cree que existió durante el Neolítico en Gran Bretaña", sentenció el experto.
¿Por qué Stonehenge es considerado un Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO?
Stonehenge es el círculo de piedra más famoso del mundo. Se encuentra al sur de Inglaterra, en una llanura próxima a Salisbury, en Wiltshire. Se estima que su construcción se realizó a lo largo de unas ochenta generaciones, durante cerca de 1600 años.
Por su gran valor histórico y cultural, Stonehenge recibió la distinción de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986. Este reconocimiento destaca la importancia de la estructura como un símbolo de los logros en ingeniería y astronomía de las civilizaciones prehistóricas.
Marcelo Flores, Director de Los Galgos y organizador de la Maratón Internacional de Reyes 2026, le dio todas las precisiones a la prensa ayer en una reunión que tuvo lugar en el Gimnasio Municipal.
El Gobierno nacional realizó la apertura de sobres de licitación para adjudicar la concesión de la llamada Ruta del MERCOSUR que incluye, tramos de las Rutas Nacionales N° 12, 14 y 117 que atraviesan territorio correntino.
La Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia, cita a Pietrantueno Gabriel Orlando, propietario del inmueble ubicado en calle Prospero Bovino E/ Nogueira y España – Manzana N°441 – Parcela N°12 – Partida Municipal N°32200 - y/o responsables del mismo, por trámites de su interés.
Estación Durazno, Dpto Tala, Provincia de Entre Ríos, 10 de de octubre de 2025. Al señor Presidente de la República Argentina: Javier Milei Respetado señor presidente:
Las pirámides siguen siendo una de las maravillas del mundo más impresionantes que ha construido la humanidad. Su imponente arquitectura y los misterios que las rodean continúan fascinando a arqueólogos y científicos de todo el mundo.
La principal hipótesis del vacío informativo o silencio radio por parte de la NASA sobre el cometa 3I/ATLAS se debería a una problemática administrativa que afecta a cada una de las agencias federales de Estados Unidos tras el “Shutdown” que comenzó el 1 de octubre.
Un 30 de Septiembre de 2025, allá en la lejana “bahía que mira al poniente”, ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, distante de su Paraná natal, se cerraron para siempre sus ojos e iniciaba el camino hacia la eternidad el Compañero y Amigo Ramón Oscar Díaz, un gran trabajador y dirigente del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor SMATA Seccional Entre Ríos.-
La Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) anuncia un nuevo llamado a solicitud de cotizaciones para la concesión de los siguientes espacios gastronómicos administrados por la Corporación:
En este mes de octubre vuelve a Concordia “Tinta Verde”, un espectáculo con lo mejor de la poesía y la música que casi podríamos decir que se ha transformado en un clásico. En este caso se van a presentar en Espacio Cultural Arandú, sito en La Rioja 468, el viernes 17 de octubre desde las 22 horas.
El músico y artista “Negro Andante” llega a Concordia para ser parte de los festejos por los 12 años del Espacio Cultural Arandú. El “Secretario General de la Fábrica de Jingles” de Gelatina presentará su unipersonal musical de humor a base de jingles, el miércoles 15 de octubre.
La comunidad trabajadora nucleada en la Regional Concordia de la C.G.T se adhiere a la Confederación de Trabajadores de la Educación CTERA que lleva a cabo medidas de fuerza y acciones de esclarecimiento y toma de conciencia sobre el perverso proyecto del gobierno libertario contra la educación pública.
Miércoles 15/10 8:30 a 15:00 h Centro Integrador Comunitario de La Paz (Hipolito Irigoyen y Rosales) y
Al Torneo Clausura “Enzo Goya” de la Liga Concordiense de Fútbol le queda una sola fecha, y ese final está “para alquilar balcones”. Cinco equipos llegan con chances matemáticas de ser campeones en la última jornada, y sin duda que ello es producto de la enorme paridad que existe en nuestro fútbol.
La Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Concordia y la Agrupación Atlética Los Galgos convocan a una rueda de prensa a realizarse este martes 14 de octubre.
En las instalaciones del Camping de Siatrasag, en el Lago de Salto Grande (curva camino a Las Palmeras) tuvo lugar la disputa de la última fecha de la temporada del Campeonato de Mountain Bike, que organiza Amigos del MTB.