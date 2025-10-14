PREGONANDO PREGONANDO

Sin visitas: El Circuito Garganta del Diablo fue cerrado de manera preventiva

El motivo se debe a las intensas lluvias y al aumento del caudal de agua.

Curiosidades14/10/2025pregonandopregonando
Garganta-del-Diablo
Garganta-del-Diablo

Este lunes 13 de octubre, desde el Parque Nacional Iguazú, junto a la concesionaria de servicios Iguazú Argentina (IASA), se informó del cierre preventivo del Circuito Garganta del Diablo, debido a las intensas lluvias y el aumento del caudal del río Iguazú.

 
Desde esta jornada se realiza un monitoreo de las condiciones climáticas, como así tambien el caudal de agua, para habilitar cuanto antes ese circuito turístico.

 
Desde ya, desde el Parque Nacional Iguazú se agradece a los visitantes por la comprensión ante este cierre temporal y cualquier novedad será reflejada en las redes sociales del Parque.

 

 

autovia

Licitación de la Ruta del MERCOSUR

pregonando
Argentina14/10/2025

El Gobierno nacional realizó la apertura de sobres de licitación para adjudicar la concesión de la llamada Ruta del MERCOSUR que incluye, tramos de las Rutas Nacionales N° 12, 14 y 117 que atraviesan territorio correntino.

omnibus terminal

CITACIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

pregonando
Concordia14/10/2025

La Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia, cita a Pietrantueno Gabriel Orlando, propietario del inmueble ubicado en calle Prospero Bovino E/ Nogueira y España – Manzana N°441 – Parcela N°12 – Partida Municipal N°32200 -  y/o responsables del mismo, por trámites de su interés.

milei

CARTA AL PRESIDENTE DE LA NACIÓN

Yamil Sebastián Canelo
Curiosidades12/10/2025

Estación Durazno, Dpto Tala, Provincia de Entre Ríos, 10 de de octubre de 2025. Al señor Presidente de la República Argentina: Javier Milei Respetado señor presidente:

smata

CUANDO LA MEMORIA RESISTE AL OLVIDO.- FALLECIMIENTO DE UN GRAN COMPAÑERO DEL SMATA ENTRE RIOS.-

pregonando
Curiosidades10/10/2025

Un 30 de Septiembre de 2025, allá en la lejana “bahía que mira al poniente”, ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, distante de su Paraná natal, se cerraron para siempre sus ojos e iniciaba el camino  hacia la eternidad el Compañero y Amigo Ramón Oscar Díaz, un gran trabajador y dirigente del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor SMATA Seccional Entre Ríos.-

tinta verde

En este mes VUELVE “TINTA VERDE”

Edgardo Perafan
Curiosidades08/10/2025

En este mes de octubre vuelve a Concordia “Tinta Verde”, un espectáculo con lo mejor de la poesía y la música que casi podríamos decir que se ha transformado en un clásico. En este caso se van a presentar en Espacio Cultural Arandú, sito en La Rioja 468, el viernes 17 de octubre desde las 22 horas.

arandu

El Negro Andante trae la Fábrica de Jingles a Concordia

Juan Pablo Portugau
Curiosidades08/10/2025

El músico y artista “Negro Andante” llega a Concordia para ser parte de los festejos por los 12 años del Espacio Cultural Arandú. El “Secretario General de la Fábrica de Jingles” de Gelatina presentará su unipersonal musical de humor a base de jingles, el miércoles 15 de octubre.

cgt concordia

EN DEFENSA DE LA EDUCACION PUBLICA Y LA DOCENCIA

CGT Reg. Concordia
Concordia13/10/2025

La comunidad trabajadora nucleada en la Regional Concordia de la C.G.T se adhiere a la Confederación de Trabajadores de la Educación CTERA que lleva a cabo medidas de fuerza y acciones de esclarecimiento y toma de conciencia sobre el perverso proyecto del gobierno libertario contra la educación pública.

san lorenso

Descendió Victoria SAN LORENZO A TIRO DEL TÍTULO

Edgardo Perafan
deportes13/10/2025

Al Torneo Clausura “Enzo Goya” de la Liga Concordiense de Fútbol le queda una sola fecha, y ese final está “para alquilar balcones”. Cinco equipos llegan con chances matemáticas de ser campeones en la última jornada, y sin duda que ello es producto de la enorme paridad que existe en nuestro fútbol.

Mountain Bike

Mountain Bike LABRIOLA Y CABRERA CAMPEONES

pregonando
deportes13/10/2025

En las instalaciones del Camping de Siatrasag, en el Lago de Salto Grande (curva camino a Las Palmeras) tuvo lugar la disputa de la última fecha de la temporada del Campeonato de Mountain Bike, que organiza Amigos del MTB.