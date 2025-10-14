Sin visitas: El Circuito Garganta del Diablo fue cerrado de manera preventiva

Este lunes 13 de octubre, desde el Parque Nacional Iguazú, junto a la concesionaria de servicios Iguazú Argentina (IASA), se informó del cierre preventivo del Circuito Garganta del Diablo, debido a las intensas lluvias y el aumento del caudal del río Iguazú.



Desde esta jornada se realiza un monitoreo de las condiciones climáticas, como así tambien el caudal de agua, para habilitar cuanto antes ese circuito turístico.



Desde ya, desde el Parque Nacional Iguazú se agradece a los visitantes por la comprensión ante este cierre temporal y cualquier novedad será reflejada en las redes sociales del Parque.