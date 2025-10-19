Robaron las joyas de Napoleón en el Louvre: espectacular golpe en 7 minutos y el museo estará cerrado por 24 horas 1 h • 3 minutos de lectura Un hecho que sacude al mundo del arte y del turismo int

Nuevamente el Gigante a puras “Piñas”
Nuevamente en el “Gigante Verde” se pudieron observar las peleas de los jóvenes deportistas amateurs, que dan todo en cada golpe de puño.
PREGONANDO PREGONANDO
Un hecho que sacude al mundo del arte y del turismo internacional: el Museo del Louvre fue escenario de un robo de enormes proporciones.Curiosidades19/10/2025pregonando
Según el Ministerio del Interior de Francia, Laurent Nunez, los ladrones se llevaron joyas pertenecientes a la colección de Napoleón Bonaparte y de la emperatriz Josefina, catalogadas como de valor patrimonial “inestimable”. Como medida preventiva, las autoridades decidieron cerrar el Louvre por 24 horas por “razones excepcionales", para preservar huellas y facilitar la investigación. La policía francesa abrió una causa por robo organizado y asociación delictiva. Las autoridades señalan "tres o cuatro" delincuentes que siguen prófugos.
“Era claramente un equipo que había hecho reconocimiento previo”, agregó Laurent Nunez. El diario francés Le Parisien reveló que los asaltantes ingresaron al museo más visitado del mundo por la fachada que da al río Sena, en una zona donde actualmente se realizan trabajos de restauración. Según el mismo medio, utilizaron un montacargas para acceder de manera directa a la Galería de Apolo, el sector donde se encontraban las joyas sustraídas. El golpe fue rápido: en siete minutos ya habían sustraído las piezas y huido a bordo de motos.
Robo en el Louvre 19102025
Polémica en la corona noruega: el esposo de la princesa negó haber llamado “racistas” a los reyes en un documental de Netflix
De acuerdo con la investigación citada por Le Parisien, los ladrones se llevaron nueve piezas pertenecientes a la colección de joyas de Napoleón Bonaparte y de la emperatriz Josefina. Horas más tarde, una de las piezas fue hallada fuera del museo, presuntamente la corona de la emperatriz Eugenia, que habría resultado dañada durante la huida.
La Galerie d’Apollon, escenario del robo de este domingo, custodia algunos de los objetos más emblemáticos de la historia francesa y recibe hasta 30.000 visitantes por día. Su valor artístico y simbólico la convierte en uno de los espacios más admirados del Louvre.
Corona de Napoleón Bonaparte 19102025
El alcalde del centro de París, Ariel Weil, calificó el hecho como “impactante” y advirtió que plantea problemas de seguridad a futuro, dada la precisión con la que se ejecutó el atraco.
El robo es de un “valor inestimable”, indicó a su vez en su cuenta de la red social X la ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati.
Este episodio reaviva la preocupación por la seguridad del patrimonio cultural francés, especialmente tras otros robos ocurridos en museos del país en los últimos meses. Expertos en arte alertan sobre las vulnerabilidades en la protección de instituciones que custodian bienes de alto valor simbólico.
Hoy, este nuevo robo no sólo afecta el prestigio del museo más visitado del mundo, sino que también abre interrogantes sobre la seguridad de los grandes museos europeos y la protección de su patrimonio histórico.
Louvre: una historia marcada por los robos
El Museo del Louvre acumula una larga lista de robos e intentos frustrados a lo largo de su historia. El más célebre ocurrió en 1911, cuando la Mona Lisa, el retrato de Leonardo da Vinci considerado la pintura más famosa del mundo, desapareció de su marco. El responsable fue Vincenzo Peruggia, un exempleado del museo que pasó la noche escondido en el interior del edificio y salió al día siguiente con la obra oculta bajo su abrigo. La pintura fue recuperada dos años después en Florencia, y el episodio convirtió a la Gioconda en un ícono universal.
Décadas más tarde, en 1983, el Louvre volvió a ser blanco de un robo: dos piezas de armadura del Renacimiento fueron sustraídas y reaparecieron casi cuarenta años después, en 2021. Estos casos se suman al debate que todavía rodea a la institución por los saqueos realizados durante la era napoleónica, cuyo legado alimenta controversias sobre restitución y propiedad del patrimonio cultural.
Hoy, el museo alberga más de 33 000 obras de arte, entre antigüedades, esculturas y pinturas que abarcan desde Mesopotamia, Egipto y la Grecia clásica hasta los grandes maestros europeos. Entre sus piezas más admiradas se encuentran, además de la Mona Lisa, la Venus de Milo y la Victoria Alada de Samotracia. Cada día, más de 30 000 visitantes recorren sus salas, haciendo del Louvre el museo más visitado del planeta.
MU
Nuevamente en el “Gigante Verde” se pudieron observar las peleas de los jóvenes deportistas amateurs, que dan todo en cada golpe de puño.
Un hecho que sacude al mundo del arte y del turismo internacional: el Museo del Louvre fue escenario de un robo de enormes proporciones.
Desde aquel lejano 17 de octubre de 1945 hasta este 17 de 2025 han pasado 80 años, y todavía se lo recuerda con lealtad a Juan Domingo Perón, el por aquel entonces Coronel. Lo que se vivió este 17 de Octubre, -(fecha muy cara para los viejos y los verdaderos peronistas de Perón)- en el Cementerio Nuevo de Concordia, (allí se realizó como todos los años)-.
Macarena Rodríguez, fotógrafa de Milei, gastó más de $25 millones en viajes y gana $2 millones, en un gobierno que pregona la austeridad.
Es “muy triste” ver a individuos que aún -hoy- sueñan con ser “Colonia” en vez de luchar por su país, ARGENTINA.
El motivo se debe a las intensas lluvias y al aumento del caudal de agua.
Un reciente estudio acerca de Stonehenge descubrió un detalle único acerca de misterioso monumento que cambia la historia para siempre. Y es que detectaron que una piedra importante del sitio vino desde cientos de kilómetros.
Estación Durazno, Dpto Tala, Provincia de Entre Ríos, 10 de de octubre de 2025. Al señor Presidente de la República Argentina: Javier Milei Respetado señor presidente:
Las pirámides siguen siendo una de las maravillas del mundo más impresionantes que ha construido la humanidad. Su imponente arquitectura y los misterios que las rodean continúan fascinando a arqueólogos y científicos de todo el mundo.
La principal hipótesis del vacío informativo o silencio radio por parte de la NASA sobre el cometa 3I/ATLAS se debería a una problemática administrativa que afecta a cada una de las agencias federales de Estados Unidos tras el “Shutdown” que comenzó el 1 de octubre.
El ex vicegobernador y presidente del PJ, cuestionó la campaña que vienen realizando los gobiernos nacional y provincial. Dijo que “Les cuesta gobernar y tampoco son transparentes”.
Desde aquel lejano 17 de octubre de 1945 hasta este 17 de 2025 han pasado 80 años, y todavía se lo recuerda con lealtad a Juan Domingo Perón, el por aquel entonces Coronel. Lo que se vivió este 17 de Octubre, -(fecha muy cara para los viejos y los verdaderos peronistas de Perón)- en el Cementerio Nuevo de Concordia, (allí se realizó como todos los años)-.
Un hecho que sacude al mundo del arte y del turismo internacional: el Museo del Louvre fue escenario de un robo de enormes proporciones.
Nuevamente en el “Gigante Verde” se pudieron observar las peleas de los jóvenes deportistas amateurs, que dan todo en cada golpe de puño.