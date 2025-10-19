Robaron las joyas de Napoleón en el Louvre: espectacular golpe en 7 minutos y el museo estará cerrado por 24 horas 1 h • 3 minutos de lectura Un hecho que sacude al mundo del arte y del turismo int

Según el Ministerio del Interior de Francia, Laurent Nunez, los ladrones se llevaron joyas pertenecientes a la colección de Napoleón Bonaparte y de la emperatriz Josefina, catalogadas como de valor patrimonial “inestimable”. Como medida preventiva, las autoridades decidieron cerrar el Louvre por 24 horas por “razones excepcionales", para preservar huellas y facilitar la investigación. La policía francesa abrió una causa por robo organizado y asociación delictiva. Las autoridades señalan "tres o cuatro" delincuentes que siguen prófugos.



“Era claramente un equipo que había hecho reconocimiento previo”, agregó Laurent Nunez. El diario francés Le Parisien reveló que los asaltantes ingresaron al museo más visitado del mundo por la fachada que da al río Sena, en una zona donde actualmente se realizan trabajos de restauración. Según el mismo medio, utilizaron un montacargas para acceder de manera directa a la Galería de Apolo, el sector donde se encontraban las joyas sustraídas. El golpe fue rápido: en siete minutos ya habían sustraído las piezas y huido a bordo de motos.



Robo en el Louvre 19102025

De acuerdo con la investigación citada por Le Parisien, los ladrones se llevaron nueve piezas pertenecientes a la colección de joyas de Napoleón Bonaparte y de la emperatriz Josefina. Horas más tarde, una de las piezas fue hallada fuera del museo, presuntamente la corona de la emperatriz Eugenia, que habría resultado dañada durante la huida.

La Galerie d’Apollon, escenario del robo de este domingo, custodia algunos de los objetos más emblemáticos de la historia francesa y recibe hasta 30.000 visitantes por día. Su valor artístico y simbólico la convierte en uno de los espacios más admirados del Louvre.



Corona de Napoleón Bonaparte 19102025

El alcalde del centro de París, Ariel Weil, calificó el hecho como “impactante” y advirtió que plantea problemas de seguridad a futuro, dada la precisión con la que se ejecutó el atraco.

El robo es de un “valor inestimable”, indicó a su vez en su cuenta de la red social X la ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati.

Este episodio reaviva la preocupación por la seguridad del patrimonio cultural francés, especialmente tras otros robos ocurridos en museos del país en los últimos meses. Expertos en arte alertan sobre las vulnerabilidades en la protección de instituciones que custodian bienes de alto valor simbólico.

Hoy, este nuevo robo no sólo afecta el prestigio del museo más visitado del mundo, sino que también abre interrogantes sobre la seguridad de los grandes museos europeos y la protección de su patrimonio histórico.

Louvre: una historia marcada por los robos

El Museo del Louvre acumula una larga lista de robos e intentos frustrados a lo largo de su historia. El más célebre ocurrió en 1911, cuando la Mona Lisa, el retrato de Leonardo da Vinci considerado la pintura más famosa del mundo, desapareció de su marco. El responsable fue Vincenzo Peruggia, un exempleado del museo que pasó la noche escondido en el interior del edificio y salió al día siguiente con la obra oculta bajo su abrigo. La pintura fue recuperada dos años después en Florencia, y el episodio convirtió a la Gioconda en un ícono universal.



Décadas más tarde, en 1983, el Louvre volvió a ser blanco de un robo: dos piezas de armadura del Renacimiento fueron sustraídas y reaparecieron casi cuarenta años después, en 2021. Estos casos se suman al debate que todavía rodea a la institución por los saqueos realizados durante la era napoleónica, cuyo legado alimenta controversias sobre restitución y propiedad del patrimonio cultural.

Hoy, el museo alberga más de 33 000 obras de arte, entre antigüedades, esculturas y pinturas que abarcan desde Mesopotamia, Egipto y la Grecia clásica hasta los grandes maestros europeos. Entre sus piezas más admiradas se encuentran, además de la Mona Lisa, la Venus de Milo y la Victoria Alada de Samotracia. Cada día, más de 30 000 visitantes recorren sus salas, haciendo del Louvre el museo más visitado del planeta.

