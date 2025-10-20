Una de cada 20 mujeres tendrá cáncer de mama: cómo prevenirlo y detectarlo a tiempo

Una de cada 20 mujeres será diagnosticada con cáncer de mama a lo largo de su vida. Es la forma más común de cáncer entre las mujeres. En 2022, 2,3 millones de mujeres fueron diagnosticadas en todo el mundo y que unas 670.000 murieron a causa de la enfermedad. Solo en Europa, la Organización Mundial de la Salud registró cerca de 558.000 nuevos casos ese año.

A pesar de los avances médicos, el conocimiento sobre las señales de alerta temprana y sobre cuándo buscar ayuda sigue siendo limitado, lo que puede tener consecuencias graves.

Un estudio del Instituto Karolinska de Suecia, publicado en 2025, reveló que las mujeres que no acuden a su primera cita de detección tienen un 40% más de riesgo de morir por la enfermedad. Los investigadores analizaron los datos de más de 430.000 mujeres invitadas a pruebas de detección entre 1991 y 2020. Casi una de cada tres no asistió a su primera cita, y esas mujeres tendían a recibir diagnósticos más tardíos y menos oportunidades de tratamiento temprano.

La doctora Denise Johnson, ginecóloga y profesora de salud de la mujer en la Universidad de Texas en Austin, destacó la importancia de la detección precoz. "La detección temprana es la clave para el tratamiento del cáncer de mama", explicó. "Las tasas de supervivencia pueden alcanzar hasta el 90% cuando detectamos el cáncer a tiempo, pero esa cifra cae drásticamente si el diagnóstico llega tarde".

Pruebas anuales a partir de los 45 años

Las mamografías siguen siendo la herramienta más fiable para detectar el cáncer en sus primeras etapas. La Unión Europea recomienda que las mujeres con riesgo promedio comiencen las pruebas anuales a partir de los 45 años. El procedimiento, una simple radiografía que dura entre 15 y 20 minutos, puede identificar bultos o anomalías que pasarían inadvertidos en los autoexámenes.

Las mujeres con antecedentes familiares o mutaciones genéticas deben comenzar antes. Entre el 5% y el 10% de los casos están relacionados con genes defectuosos heredados. La doctora Johnson subraya la importancia de conocer el propio cuerpo. "Presta atención a cómo se ven y se sienten tus senos. Si notas algún cambio, coméntalo con tu médico. Es la mejor forma de decidir si se necesitan más pruebas".

Los signos tempranos pueden incluir un bulto nuevo en el seno o la axila, hinchazón, enrojecimiento o cambios en el tamaño o la forma del pecho. Y aunque es mucho más raro, los hombres también pueden desarrollar cáncer de mama. Representan aproximadamente el 1% de los casos, por lo que deben estar atentos a cualquier cambio en el tejido mamario.

Una mamografía anormal no significa necesariamente cáncer. Se requieren estudios adicionales, como biopsias, para confirmar el diagnóstico. "Después de una mamografía anormal, aún hay muchos pasos por delante: primero, confirmar si realmente se trata de cáncer; y segundo, decidir el mejor tratamiento", señaló Johnson.

Si se confirma el diagnóstico, las opciones dependen del tipo y etapa de la enfermedad. Pueden incluir cirugía, quimioterapia o tratamientos hormonales. La OMS advierte que las cifras seguirán aumentando. Para 2050, se espera que las muertes por cáncer de mama suban un 68%, y los nuevos casos un 38%. Eso equivaldría a 3,2 millones de diagnósticos y 1,1 millones de muertes cada año.

"Cada minuto, cuatro mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama en el mundo, y una muere a causa de la enfermedad", explicó la doctora Joanne Kim, científica del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer. "Y estas estadísticas están empeorando".

Los países en desarrollo serán los más afectados, advirtió la agencia, por la falta de acceso a detección temprana y tratamientos adecuados.