En la B SALTO GRANDE QUEDÓ SOLO

Lukas Peralta se transformó en héroe al convertir el único gol del partido a los 7 minutos de la segunda parte. Las tres fechas que faltan darán el veredicto si fue el gol del campeonato o no, pero se le parece bastante por el contexto en el que llegaban ambos equipos. Para Salto Grande fue un verdadero desahogo, tanto como el grito que pegó el DT Marío Delduca al final. Ese “vamooooos” con toda la garganta fue el fiel reflejo de cómo se vivió el partido. Es que el “hidroeléctrico” ganaba sólo uno a cero ante otro gran equipo como Juventud, que fue con garra y empuje a buscar el empate que no se dio.

Pese al gran triunfo de Salto Grande todo está abierto aún en este torneo y continuará el mano a mano ante Juventud Unida hasta el final. Claro que ahora Salto Grande depende de sí mismo para llegar al título y al ascenso.

En la fecha, Unión lejos estuvo de detener su muy buena marcha en eta segunda parte del campeonato, y goleó a San Martín por 4 a 1 para quedar tercero aunque ya sin chances de título a 11 puntos del líder, a falta de 9 por jugarse. Pero se afianza para jugar el Petit Torneo, claro.

Por su parte, Ferrocarril ganó y Sarmiento perdió, por lo que este último dejó escapar la chance de seguir más arriba en la tabla. De todas maneras sigue peleando firme para estar en el Petit.

La goleada de la fecha estuvo a cargo de Monseñor Rosch, que desde los 15 minutos del primer tiempo fue ampliamente superior a su rival, Zorraquín, y le asestó un contundente 5-0. Fue una gran tarde de Daniel Benisch, que convirtió tres goles. Los restantes fueron obra de Joaquín Miño y Enzo Patiño para redondear la goleada ante un Zorraquín que casi a penas pudo completar los once titulares, presentando sólo cuatro suplentes. Preocupante momento de la institución del norte de la ciudad. Y el otro que goleó fue Los Charrúas propinándole un 5-1 al ya debilitado Ancel.

RESULTADOS FECHA 23

El Olimpo 1 – Wanderer´s 0.

Athletic Club 0 – Ferrocarril 2.

Salto Grande 1 – Juventud Unida 0.

Estudiantes 2 – Sarmiento 1.

Rosch 5 – Zorraquín 0.

Ancel 1 – Los Charrúas 5.

San Martín 1 – Unión 4.

Posiciones: Salto Grande 55, Juventud Unida 52, Unión 44, Ferrocarril 43, Sarmiento 42, Estudiantes 37, Los Charrúas 36, San Martín 28, Rosch 24, Wanderer´s 21, El Olimpo 19, Athletic Club y Zorraquín 15, Ancel 11.

Nota: del segundo al sexto jugarán el Petit Torneo, que clasificará al ganador a jugar la Promoción con el penúltimo de la Tabla General de la A.

FECHA 24

Los Charrúas vs. El Olimpo.

Zorraquín vs. Athletic Club.

Monseñor Rosch vs. Ancel.

Unión vs. Sarmiento.

Juventud Unida vs. San Martin.

Wanderer´s vs. Estudiantes.

Ferrocarril vs. Salto Grande.