¿Que le pasa a River, sigue sin ganar?

En un duelo trabado, el Millonario volvió a evidenciar su anemia ofensiva y llegó a cuatro partidos sin anotar goles. Una vez más, el arquero Franco Armani fue decisivo para evitar la derrota, mientras la racha negativa continúa con apenas dos triunfos en sus últimos doce encuentros oficiales.

Los jugadores de River Plate abandonan la cancha en Buenos Aires el 16 de noviembre de 2025, tras empatar con Vélez Sarsfield por el torneo Clausura argentino© Alejandro Pagni

Con este empate, River se ubica sexto en el Grupo B, con un lugar asegurado en octavos de final, y ahora aguarda para conocer a su rival, que será el tercero del Grupo A.

"Es una situación difícil, a la que no estamos acostumbrados, pero hay que afrontarla, poner el pecho. De cara a lo que viene, hay que meterle con todo. No nos gusta estar en esta situación, pero somos conscientes", dijo Milton Casco, lateral de River.

El equipo de Marcelo Gallardo también se quedó sin posibilidades de acceder a la Libertadores por la tabla anual, ya que terminó cuarto.

A la Libertadores 2026 irán seis equipos argentinos. Ya tienen sus boletos Platense (campeón del Apertura), Independiente Rivadavia (campeón de la Copa Argentina) y Rosario Central, Boca y Argentinos Juniors (por la tabla anual) que de momento ingresa a la segunda fase del torneo.

River podría acceder a esa instancia en caso de que Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors ganen el Clausura y liberen una plaza extra en la tabla anual.