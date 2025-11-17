PREGONANDO PREGONANDO

¿Que le pasa a River, sigue sin ganar?

River Plate se resignó a un empate 0-0 con Vélez Sarsfield el domingo en la decimosexta y última fecha, y está obligado a ser campeón del torneo Clausura argentino para ingresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

deportes17/11/2025pregonandopregonando
river
river

En un duelo trabado, el Millonario volvió a evidenciar su anemia ofensiva y llegó a cuatro partidos sin anotar goles. Una vez más, el arquero Franco Armani fue decisivo para evitar la derrota, mientras la racha negativa continúa con apenas dos triunfos en sus últimos doce encuentros oficiales.

  Los jugadores de River Plate abandonan la cancha en Buenos Aires el 16 de noviembre de 2025, tras empatar con Vélez Sarsfield por el torneo Clausura argentino© Alejandro Pagni
Con este empate, River se ubica sexto en el Grupo B, con un lugar asegurado en octavos de final, y ahora aguarda para conocer a su rival, que será el tercero del Grupo A.infobynenllinea.caster.fm

"Es una situación difícil, a la que no estamos acostumbrados, pero hay que afrontarla, poner el pecho. De cara a lo que viene, hay que meterle con todo. No nos gusta estar en esta situación, pero somos conscientes", dijo Milton Casco, lateral de River.

 El equipo de Marcelo Gallardo también se quedó sin posibilidades de acceder a la Libertadores por la tabla anual, ya que terminó cuarto.

A la Libertadores 2026 irán seis equipos argentinos. Ya tienen sus boletos Platense (campeón del Apertura), Independiente Rivadavia (campeón de la Copa Argentina) y Rosario Central, Boca y Argentinos Juniors (por la tabla anual) que de momento ingresa a la segunda fase del torneo.

River podría acceder a esa instancia en caso de que Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors ganen el Clausura y liberen una plaza extra en la tabla anual.

Te puede interesar
picante bermudez

EL “PICANTE” CAYÓ POR KO

Edgardo Perafan
deportes17/11/2025

Lamentablemente no fue una buena noche para el concordiense Jorge “Picante” Bermúdez el sábado en Buenos Aires. En el Casino de la capital argentina cayó derrotado por nocaut ante Gerardo “Tifón” Vergara, en pelea encuadrada en Super Welter y que fue la de semifondo del festival que allí se llevó a cabo.

estudiantes sigue

Venció a Ferro ESTUDIANTES SIGUE EN JUEGO

Edgardo Perafan
deportes12/11/2025

En un Gigante Verde repleto, el Club Estudiantes Concordia derrotó 68 a 55 a Ferrocarril y se clasificó a los octavos de final de la Liga Provincial de básquet masculina cerrando la serie 2 a 1. Martín Fagalde con 19 puntos fue el goleador del encuentro.

trialon varones

Triatlón SOARES Y RIVERO GANADORES

Edgardo Perafan
deportes12/11/2025

Colón marcó el inicio con una masiva convocatoria para el “Circuto Binacional de Triatlón Jeep”, con 180 participantes que disfrutaron a pleno de un excelente inicio de temporada y con un clima ideal que hizo que todo sea una verdadera fiesta.

depro

Regional LOBO Y DEPRO EN CERO

Edgardo Pêrafan
deportes10/11/2025

Libertad y el Depro, de Colón, igualaron cero a cero este sábado pasado en el marco de la tercera y última fecha de la primera rueda de la zona, en el Torneo Regional Federal Amateur.

Lo más visto
Ricardo-Lasca ref conaduv

Fuertes críticas a Milei por las concesiones viales

Costa Parana
Entre Rios10/11/2025

Ricardo Lasca, referente del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), dijo estar decepcionado con la administración nacional por el manejo que hace de las rutas nacionales y el cobro de peajes. Cuestionó, además, al gobernador Rigelio Frigerio por su idea de instrumentar peajes provinciales.

river

¿Que le pasa a River, sigue sin ganar?

pregonando
deportes17/11/2025

River Plate se resignó a un empate 0-0 con Vélez Sarsfield el domingo en la decimosexta y última fecha, y está obligado a ser campeón del torneo Clausura argentino para ingresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

picante bermudez

EL “PICANTE” CAYÓ POR KO

Edgardo Perafan
deportes17/11/2025

Lamentablemente no fue una buena noche para el concordiense Jorge “Picante” Bermúdez el sábado en Buenos Aires. En el Casino de la capital argentina cayó derrotado por nocaut ante Gerardo “Tifón” Vergara, en pelea encuadrada en Super Welter y que fue la de semifondo del festival que allí se llevó a cabo.