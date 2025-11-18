El diputado peronista por Entre Ríos, Guillermo Michel, declaró en medios televisivos, dejando en claro su posicionamiento respecto de la necesidad de llevar propuestas concretas a la gente para mejorarles la vida.
Rechazo de la Corte a una presentación en la causa por el patrimonio de Daniel Muñoz
El planteo de Blanco —tío de Carolina Pochetti, viuda de Muñoz y arrepentida en el expediente— fue desestimado por los jueces.Argentina18/11/2025 NA
Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor Kirchner. Foto Agencia NA.
Fotografía: Agencia Noticias Argentinas/Redes sociales.
Buenos Aires, 18 noviembre (NA) – La Corte Suprema de Justicia rechazó una presentación de Daniel Omar Blanco, uno de los acusados en la investigación sobre el patrimonio del fallecido exsecretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, en uno de los expedientes vinculados a la megacausa conocida como “Cuadernos”.
El planteo de Blanco —tío de Carolina Pochetti, viuda de Muñoz y arrepentida en el expediente— fue desestimado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti al considerar que el escrito no cumplió con las formalidades exigidas por la acordada 4/2007, por lo que la queja no avanzará.
Como anticipó la Agencia Noticias Argentinas, Blanco buscaba que se lo alcanzara el sobreseimiento que el exjuez federal Luis Rodríguez había dictado en 2015 en favor de Muñoz, Pochetti y el exgobernador santacruceño Daniel Peralta. Aquella causa se había iniciado en 2013 tras una denuncia de Miriam Quiroga, exsecretaria de Kirchner, quien aseguró haber visto bolsos con dinero en la Casa Rosada que eran trasladados a Olivos y Río Gallegos.
El caso tomó un giro en 2016, cuando el escándalo internacional “Panamá Papers” reveló que Muñoz —fallecido ese mismo año— y su entorno habían conformado un entramado de sociedades para adquirir más de veinte propiedades en el exterior y diversas inversiones. Se presume que los fondos provenían de la recaudación investigada en los “cuadernos de la corrupción”. Detenida en ese marco, Pochetti declaró como arrepentida y aseguró que, siguiendo instrucciones de su defensa, pagó una coima al juez para cerrar el expediente, además de detallar los movimientos de dinero realizados por su marido.
Hace dos semanas, la Corte ya había revocado los sobreseimientos de 2015 al hacer lugar a un recurso de la Procuración General, al considerar que no abarcaban el delito de lavado de dinero.
Según la fiscalía, Muñoz y su entorno lavaron al menos 70 millones de dólares que sacaron del país para invertir en 16 propiedades de lujo en Miami, dos en Nueva York y un proyecto turístico en un terreno costero de 16 hectáreas en las islas Turks and Caicos destinado a un resort.
Las revelaciones de Víctor Manzanares, contador de los Kirchner y arrepentido, ampliaron el mapa del patrimonio oculto al incluir inversiones superiores a 100 millones de dólares en la Argentina, con la compra de más de un centenar de inmuebles, entre ellos dos estancias en Santa Cruz —una de 20.000 hectáreas—, complejos de cabañas en Villa La Angostura, El Calafate y San Martín de los Andes, edificios de cocheras, viviendas y departamentos en Buenos Aires y Río Gallegos, además de vehículos, maquinaria vial y hoteles. Parte de los involucrados confesaron como imputados colaboradores en la causa.ydunaA
El capítulo Muñoz no formaba parte del temario inicial del Tribunal Oral Federal 7 para el juicio de los “Cuadernos”, iniciado el 6 de noviembre con una audiencia semanal. Tras cuestionamientos por la extensión que podría tener el debate, el tribunal anunció que agregaría un segundo día de audiencias y confirmó que el expediente Muñoz comenzará a tratarse en marzo.
En casi 2 años de gestión, Javier Milei registró la pérdida de casi 20 mil empresas y 276 mil empleos, esa es la LIBERTAD CARAJO ??
Un informe detalla la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron; cerraron casi 30 empresas por día y se refleja la “tendencia negativa” empresarial.
Informe comisión $Libra: “El Congreso debe evaluar si Milei incurrió en mal desempeño”
El documento, de 204 páginas, identificó un “patrón” vinculado a estafas previas con criptomonedas e involucró no solamente al presidente sino también a su hermana Karina Milei.
Tambalea la actividad de la mayor productora de pollos de la Argentina Se habla del posible cierre de instalaciones como consecuencia de su crisis.
Buenos Aires, 18 noviembre (NA) – Granja Tres Arroyos, la mayor productora de pollos del país, agravó su situación en las últimas semanas, en medio de su procedimiento preventivo de crisis.
Dejaron firme la condena a Romina Picolotti, quien vive en EEUU
Los jueces confirmaron así la sentencia que también incluye la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
Argentina tiene el salario mínimo en dólares más bajo de la región No volaron como prometió Javier Milei
La promesa de Javier Milei de que “los salarios en dólares van a volar” choca con la realidad. El poder adquisitivo real es inferior al de 2001.
Causa Vialidad: la Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez
La resolución judicial dispone una incautación récord por inmuebles que equivalen a 684 mil millones de pesos que afecta a la ex presidenta, a sus hijos Máximo y Florencia y al empresario por la apropiación de recursos públicos mediante contratos de obra pública
El Gobierno puso en marcha el Plan Paraná, destinado al control de la Hidrovía Paraná-Paraguay
Está orientado a la prevención, detección, neutralización e investigación de actividades ilícitas.
Cristian Jerónimo, uno de los tres secretarios generales de la central sindical, dijo que “si quieren discutir discutamos el reparto de ganancias”
Días y horarios confirmados para los octavos de final del Torneo Clausura: cuándo juegan River y Boca
La Liga Profesional confirmó los horarios para la primera fase de los playoff. Los detalles.Tras cerrarse la fase regular del Torneo Clausura, ya se conocen los 16 equipos clasificados a los octavos de final del certamen, donde se enfrentarán en partidos únicos en búsqueda de lograr el título y el boleto al Trofeo de Campeones, en donde ya espera Platense por ganar el Apertura.
El gobierno de Brasil anunció este lunes la demarcación de diez territorios indígenas, poco después de las tensiones generadas por protestas que perturbaron la semana pasada el desarrollo de la COP30 del clima en la ciudad amazónica de Belém.
Renunció una funcionaria de Economía involucrada en el escándalo de ANDIS: la Justicia encontró USD 700 mil en su casaPoliciales18/11/2025
Se trata de Ornella Calvete, hija de Miguel Calvete. El hallazgo de grandes sumas de dinero en efectivo en un operativo domiciliario motivó la salida de una alta funcionaria, de acuerdo a la información confirmada por autoridades nacionales
La modernización laboral no puede ser una excusa para quitar derechos a los trabajadores.
El diputado nacional por Tucumán, y dirigente del gremio La Bancaria, Carlos Cisneros, cuesonó los anuncios del Gobierno nacional en torno a una posible reforma laboral, y adviró que: “…detrás del discurso de la modernización, se esconden intentos de recortar derechos laborales conquistados por los trabajadores…”.
LA PENSIÓN DE LA CALLE ANCHA.
La casa de Norma; mi techo durante 18 años.