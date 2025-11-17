EL “PICANTE” CAYÓ POR KO

El desenlace llegó a los 2 minutos y 59 segundos del tercer round cuando Vergara conectó dos manos clave a la mandíbula del concordiense que quedó arrodillado por toda la cuenta del árbitro.

El púgil de nuestra ciudad casi que no pudo hacer pie en la pelea, y uno de los principales escollos fue el largo de brazos de su rival lo que le imposibilitaba meterse en el cuerpo a cuerpo y conectar buenos golpes. De todas maneras algunos llegaron al rostro de su rival, que en los casi tres rounds que duró la pelea estuvo cómodo sobre el cuadrilátero.

Vergara dominó los dos primeros rounds e iba rumbo a dominar también el tercero, cuando logró conectar golpes certeros que hicieron mella en la humanidad del “Picante” quien enseguida quedó de rodillas, y no pudo responder ante la cuenta de protección del árbitro quien dio por finalizada la pelea. El anuncio oficial dio nocaut de Vergara a los 2.59 del tercer round y así el concordiense regresó a nuestra ciudad con una derrota, en su tercer pelea como profesional en este año.

Sin duda que seguirá trabajando para tener más oportunidades, dado que es joven aún y tiene mucho camino por recorrer en el duro mundo del boxeo.