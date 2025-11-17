EL “PICANTE” CAYÓ POR KO

Este martes ESTUDIANTES Y SPORTIVO DEFINEN
Entre Estudiantes Concordia y Sportivo San Salvador habrá tercer partido, en el marco de los octavo de final de la Liga Provincial de Mayores de Básquetbol.
Lamentablemente no fue una buena noche para el concordiense Jorge “Picante” Bermúdez el sábado en Buenos Aires. En el Casino de la capital argentina cayó derrotado por nocaut ante Gerardo “Tifón” Vergara, en pelea encuadrada en Super Welter y que fue la de semifondo del festival que allí se llevó a cabo.deportes17/11/2025 Edgardo Perafan
El desenlace llegó a los 2 minutos y 59 segundos del tercer round cuando Vergara conectó dos manos clave a la mandíbula del concordiense que quedó arrodillado por toda la cuenta del árbitro.
El púgil de nuestra ciudad casi que no pudo hacer pie en la pelea, y uno de los principales escollos fue el largo de brazos de su rival lo que le imposibilitaba meterse en el cuerpo a cuerpo y conectar buenos golpes. De todas maneras algunos llegaron al rostro de su rival, que en los casi tres rounds que duró la pelea estuvo cómodo sobre el cuadrilátero.
Vergara dominó los dos primeros rounds e iba rumbo a dominar también el tercero, cuando logró conectar golpes certeros que hicieron mella en la humanidad del “Picante” quien enseguida quedó de rodillas, y no pudo responder ante la cuenta de protección del árbitro quien dio por finalizada la pelea. El anuncio oficial dio nocaut de Vergara a los 2.59 del tercer round y así el concordiense regresó a nuestra ciudad con una derrota, en su tercer pelea como profesional en este año.
Sin duda que seguirá trabajando para tener más oportunidades, dado que es joven aún y tiene mucho camino por recorrer en el duro mundo del boxeo.
River Plate se resignó a un empate 0-0 con Vélez Sarsfield el domingo en la decimosexta y última fecha, y está obligado a ser campeón del torneo Clausura argentino para ingresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
En un Gigante Verde repleto, el Club Estudiantes Concordia derrotó 68 a 55 a Ferrocarril y se clasificó a los octavos de final de la Liga Provincial de básquet masculina cerrando la serie 2 a 1. Martín Fagalde con 19 puntos fue el goleador del encuentro.
Colón marcó el inicio con una masiva convocatoria para el “Circuto Binacional de Triatlón Jeep”, con 180 participantes que disfrutaron a pleno de un excelente inicio de temporada y con un clima ideal que hizo que todo sea una verdadera fiesta.
El Millonario se marchó de La Bombonera con las manos vacías y su entrenador sorprendió con sus decisiones.
Desde hoy, 10, al 14 de noviembre la ciudad de San Carlos de Bariloche será sede del Torneo Nacional de Selecciones Menores organizado por la Confederación Argentina de Handball, donde nuevamente la delegación entrerriana dice presente en ambas ramas.
Libertad y el Depro, de Colón, igualaron cero a cero este sábado pasado en el marco de la tercera y última fecha de la primera rueda de la zona, en el Torneo Regional Federal Amateur.
Ricardo Lasca, referente del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), dijo estar decepcionado con la administración nacional por el manejo que hace de las rutas nacionales y el cobro de peajes. Cuestionó, además, al gobernador Rigelio Frigerio por su idea de instrumentar peajes provinciales.
Está orientado a la prevención, detección, neutralización e investigación de actividades ilícitas.
