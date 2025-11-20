PREGONANDO PREGONANDO

ESTUDIANTES, UN EQUIPO FEDERAL

En el tercer partido correspondiente a los octavos de final de la Liga Provincial de Básquet de Mayores, Estudiantes derrotó 66 a 51 a Sportivo San Salvador en el Gigante Verde y de esta manera logró la clasificación para la edición 2026 de la Liga Federal.

deportes20/11/2025 Edgardo Perafan
estudiantes
 Tras casi tres años, el club de Concordia vuelve al plano nacional para disputar la tercera categoría. Ahora el "verde" jugará los cuartos de final con Urquiza de Santa Elena. El primer encuentra será este viernes desde las 21.30 en la cancha del CUSE.
No se le había dado en la edición 2024 pero esta vez tuvo su revancha y llegó el premio de lograr el objetivo para un Club Estudiantes Concordia que se metió entre los ocho mejores de esta Liguilla Entrerriana y el año que viene disputará la Liga Federal fiscalizada por la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB).
Nuevamente con mucha entrega y actitud el elenco estudiantil fue superior a Sportivo dominando ya el primer período con el parcial de 24 a 11. El segundo cuarto también fue para los dueños de casa por 14 a 13 para irse al descanso largo arriba 38 a 24.
En el complemento, el "celeste" achicó distancias y se puso a tiro. Parcial favorable a la visita por 18 a 12 y el tercer cuarto se iba con un anfitrión en ganancia por 50 a 42. La mayor tensión fue en el inicio del último segmento ya que el huésped quedó a cinco (50-45) encendiendo las alarmas. Sin embargo, Estudiantes ajustó la defensa, le provocó errores no forzados a su rival y con un parcial letal de 16 a 6 finalizó triunfando 66 a 51 para que desate el festejo entre jugadores, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas que se acercaron en un magnífico marco de público para presenciar la vuelta del "verde" al plano nacional.
En cuanto al goleo, fue muy repartido. Martín Fagalde fue el goleador con 14 puntos, Gonzalo Pryszczuk convirtió 12 y Jeremías Dreiling junto a Alejo Cecci anotaron 11 tantos cada uno. La figura lógicamente fue el equipo porque todos aportaron su granito de arena para lograr el objetivo primordial.
A continuación vendrán los cruces de cuartos de final frente a Urquiza de Santa Elena, el poderoso CUSE que viene con un tremendo registro de 16 victorias y ninguna derrota. En esta llave al mejor de 3, el primer juego será este viernes en suelo santaelense. El Juego 2 será el lunes a las 21 en el Gigante Verde. Estudiantes ya es Federal pero también quiere seguir avanzando en nuestra Liga Provincial.

