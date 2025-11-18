RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DURANTE EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA LARGO

Te puede interesar

REFORMA LABORAL LA VULNERACIÓN SOLAPADA DEL DERECHO DEL TRABAJO CGT Reg Cdia. Concordia 07/11/2025 Reforma laboral significa en nuestro país pérdida de derechos y así lo demuestra la historia argentina con los sucesivos gobiernos que intentaron avasallar la dignidad humana de la comunidad del trabajo.-

La UTN Concordia brindará una conferencia sobre asfaltos modificados con neumáticos fuera de uso UTN Concordia 06/11/2025 Este viernes 7 de noviembre, a partir de las 17 horas, se brindará una conferencia abierta y gratuita sobre “Asfaltos altamente modificados con polvo de neumáticos fuera de uso (NFU) en mezclas asfálticas retardantes de la fisuración refleja”.

Por Cortes de Energía Eléctrica la Cooperativa INFORMA pregonando Concordia 04/11/2025 Anoche (03/11/2025), minutos antes de las 24.00 hs, se produjo una interrupción en el suministro de energía que afectó a un sector del barrio de La Bianca.

BROMATOLOGÍA RECOMIENDA NO ADQUIRIR ALIMENTOS ENLATADOS QUE PRESENTEN ABOLLADURAS, OXIDACIÓN O HINCHAZÓN pregonando Concordia 03/11/2025 La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Bromatología, recomienda a la comunidad la importancia de verificar el estado de los productos alimenticios antes de su compra, ...

CODESAL y Vialidad Provincial trabajan en la mejora integral del Camping Las Palmeras CODESAL Concordia 02/11/2025 La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), presidida por Exequiel Donda, firmaron un convenio de colaboración que permitirá avanzar en obras fundamentales para la puesta en valor del Camping Las Palmeras.