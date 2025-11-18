PREGONANDO PREGONANDO

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DURANTE EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA LARGO

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Recolección de Residuos, informa el cronograma para el próximo fin de semana largo por el feriado nacional correspondiente al “Día de la Soberanía Nacional", cuyo traslado se efectuará al lunes 24 noviembre.

El servicio se prestará de la siguiente manera:

 Viernes 21 de noviembre (feriado puente): se trabajará con guardia sanitaria.

Sábado 22 de noviembre: recolección normal.

Domingo 23 noviembre: se trabajará con guardia sanitaria.

Lunes 24 de noviembre (feriado por el traslado): recolección normal.

