Por la cuarta fecha del Torneo Regional Amateur, Defensores de Nebel derrotó 1 a 0 a Libertad en el Parque Mitre.

Con un gol de Mauricio Merlo cuando transcurrían 31 minutos del primer tiempo, Nebel obtuvo su primer triunfo en esta edición del Regional y complicó las chances del "lobo" en la lucha por avanzar a la segunda ronda.

En cotejo muy cortado, sobre todo en el complemento vio la roja en la visita Matías Ramos y en el dueño de casa posteriormente Valentín Principi y Jonatan Molina.

Ahora DEPRO lidera la zona con 4 puntos, Libertad también tiene 4 pero un cotejo más y Nebel llegó a 3.

En la próxima fecha, los de la "ribera" recibirán a Defensores de Pronunciamiento y el "albirrojo quedará libre.

Foto: Nahuel Espíndola