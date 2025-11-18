PREGONANDO PREGONANDO

Días y horarios confirmados para los octavos de final del Torneo Clausura: cuándo juegan River y Boca

La Liga Profesional confirmó los horarios para la primera fase de los playoff. Los detalles.Tras cerrarse la fase regular del Torneo Clausura, ya se conocen los 16 equipos clasificados a los octavos de final del certamen, donde se enfrentarán en partidos únicos en búsqueda de lograr el título y el boleto al Trofeo de Campeones, en donde ya espera Platense por ganar el Apertura.

deportes18/11/2025 Marco D'Arcangelo
river racing
river racing

Con el cuadro confirmado, la Liga Profesional, el ente regulador del torneo, oficializaron los horarios para esta instancia. La misma, iniciará con dos partidos el sábado, tendrá otros dos el domingo, mientras que el lunes habrá otros tres encuentros. El cierre será el miércoles con Lanús, debido a que debe disputar la final de la Copa Sudamericana. 

El sábado iniciará Vélez con Argentinos Juniors en el José Amalfitani, en el encuentro que está planificado para las 20 horas. Seguido a esto, por otra llave, se enfrentarán en el Estadio Único Madres de Ciudades de Santiago del Estero, Central Córdoba frente a San Lorenzo. 

Durante la jornada del domingo se disputarán otros dos duelos. A las 17.30 horas, en el Gigante de Arroyito, Rosario Central, quien ganó de punta a punta el Grupo B, recibirá a Estudiantes de La Plata. Por otro lado, a las 20.00, en La Bombonera, Boca será local de Talleres de Córdoba. 

A lo largo del lunes la jornada tendrá tres compromisos. 17.00 horas en el Guillermo Laza se enfrentarán Deportivo Riestra contra Barracas Central. Seguido a esto, 19.30 horas en el Cilindro de Avellaneda, Racing recibirá a River, mientras que a las 22.00, en Santa Fe, Unión jugará frente a Gimnasia de La Plata.

Por último, debido a que el sábado juega por la Copa Sudamericana, el miércoles a las 21.30 horas, en el Estadio Néstor Díaz Pérez, Lanús recibirá a Tigre para conocer al último clasificado a los cuartos de final del Torneo Clausura. 

Los horarios de los octavos de final del Torneo Clausura
Sábado 22 de noviembreinfobynenllinea.caster.fm

20.00 – Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)
22.00 – Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)
Domingo 23 de noviembre 

17.30 – Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)
20.00 – Boca (1°A) vs. Talleres (8°B)
Lunes 24 de noviembre

17.00 – Deportivo Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)
19.30 – Racing (3°A) vs. River (6°B)
22.00 – Unión (2°A) vs. Gimnasia de La Plata (7°B)
Miércoles 26 de noviembre

21.30 – Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)
Así serán los cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2025
Boca (1°A) vs. Talleres (8°B)
Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)
Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)
Racing (3°A) vs. River (6°B)
Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)
Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)
Unión (2°A) vs. Gimnasia (7°B)
Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)
