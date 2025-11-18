El diputado peronista por Entre Ríos, Guillermo Michel, declaró en medios televisivos, dejando en claro su posicionamiento respecto de la necesidad de llevar propuestas concretas a la gente para mejorarles la vida.
Ferro lanza su Colonia de Vacaciones
La institución albiazul no descansa y, una vez que cesen sus tradicionales actividades deportivas, pondrá en marcha su Recreativo de Verano.deportes18/11/2025pregonando
La nueva modalidad está dirigida a niños y niñas de entre 4 y 12 años, sean o no socios de la entidad, y se desarrollará en las instalaciones del Club Regatas Concordia.
La duración de la Colonia será de dos meses, desde el 15 de diciembre hasta el 15 de febrero, y el proyecto estará coordinado por María Cabral, con el acompañamiento de Evangelina Cornaló y Francisco Sosaya.
Aquellos que concurran al recreativo, podrán disfrutar de diversas actividades, tanto lúdicas como deportivas, basadas en juegos de pileta, natación, fútbol, básquet y vóley.
Además, se prevé la realización de talleres de cocina, artes plásticas y música, entre otros, como así también la realización de diversos campamentos.
Desde la coordinación de la Colonia, se informó que el costo individual es de $ 75.000 por mes, aunque los socios del Club obtendrán una bonificación, por lo que sólo abonarán $ 55.000.
Para realizar consultas e inscripciones, los interesados se pueden comunicar al +54 9 3454 05-1395.
En casi 2 años de gestión, Javier Milei registró la pérdida de casi 20 mil empresas y 276 mil empleos, esa es la LIBERTAD CARAJO ??
Un informe detalla la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron; cerraron casi 30 empresas por día y se refleja la “tendencia negativa” empresarial.
Informe comisión $Libra: “El Congreso debe evaluar si Milei incurrió en mal desempeño”
El documento, de 204 páginas, identificó un “patrón” vinculado a estafas previas con criptomonedas e involucró no solamente al presidente sino también a su hermana Karina Milei.
Tambalea la actividad de la mayor productora de pollos de la Argentina Se habla del posible cierre de instalaciones como consecuencia de su crisis.
Buenos Aires, 18 noviembre (NA) – Granja Tres Arroyos, la mayor productora de pollos del país, agravó su situación en las últimas semanas, en medio de su procedimiento preventivo de crisis.
Por la cuarta fecha del Torneo Regional Amateur, Defensores de Nebel derrotó 1 a 0 a Libertad en el Parque Mitre.
Con un gol de Mauricio Merlo cuando transcurrían 31 minutos del primer tiempo, Nebel obtuvo su primer triunfo en esta edición del Regional y complicó las chances del "lobo" en la lucha por avanzar a la segunda ronda.
Días y horarios confirmados para los octavos de final del Torneo Clausura: cuándo juegan River y Boca
La Liga Profesional confirmó los horarios para la primera fase de los playoff. Los detalles.Tras cerrarse la fase regular del Torneo Clausura, ya se conocen los 16 equipos clasificados a los octavos de final del certamen, donde se enfrentarán en partidos únicos en búsqueda de lograr el título y el boleto al Trofeo de Campeones, en donde ya espera Platense por ganar el Apertura.
Este martes ESTUDIANTES Y SPORTIVO DEFINEN
Entre Estudiantes Concordia y Sportivo San Salvador habrá tercer partido, en el marco de los octavo de final de la Liga Provincial de Mayores de Básquetbol.
EL “PICANTE” CAYÓ POR KO
Lamentablemente no fue una buena noche para el concordiense Jorge “Picante” Bermúdez el sábado en Buenos Aires. En el Casino de la capital argentina cayó derrotado por nocaut ante Gerardo “Tifón” Vergara, en pelea encuadrada en Super Welter y que fue la de semifondo del festival que allí se llevó a cabo.
¿Que le pasa a River, sigue sin ganar?
River Plate se resignó a un empate 0-0 con Vélez Sarsfield el domingo en la decimosexta y última fecha, y está obligado a ser campeón del torneo Clausura argentino para ingresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
Venció a Ferro ESTUDIANTES SIGUE EN JUEGO
En un Gigante Verde repleto, el Club Estudiantes Concordia derrotó 68 a 55 a Ferrocarril y se clasificó a los octavos de final de la Liga Provincial de básquet masculina cerrando la serie 2 a 1. Martín Fagalde con 19 puntos fue el goleador del encuentro.
Triatlón SOARES Y RIVERO GANADORES
Colón marcó el inicio con una masiva convocatoria para el “Circuto Binacional de Triatlón Jeep”, con 180 participantes que disfrutaron a pleno de un excelente inicio de temporada y con un clima ideal que hizo que todo sea una verdadera fiesta.
La dramática decisión de Marcelo Gallardo tras la derrota de River ante Boca
El Millonario se marchó de La Bombonera con las manos vacías y su entrenador sorprendió con sus decisiones.
Días y horarios confirmados para los octavos de final del Torneo Clausura: cuándo juegan River y Boca
La Liga Profesional confirmó los horarios para la primera fase de los playoff. Los detalles.Tras cerrarse la fase regular del Torneo Clausura, ya se conocen los 16 equipos clasificados a los octavos de final del certamen, donde se enfrentarán en partidos únicos en búsqueda de lograr el título y el boleto al Trofeo de Campeones, en donde ya espera Platense por ganar el Apertura.
El gobierno de Brasil anunció este lunes la demarcación de diez territorios indígenas, poco después de las tensiones generadas por protestas que perturbaron la semana pasada el desarrollo de la COP30 del clima en la ciudad amazónica de Belém.
Renunció una funcionaria de Economía involucrada en el escándalo de ANDIS: la Justicia encontró USD 700 mil en su casaPoliciales18/11/2025
Se trata de Ornella Calvete, hija de Miguel Calvete. El hallazgo de grandes sumas de dinero en efectivo en un operativo domiciliario motivó la salida de una alta funcionaria, de acuerdo a la información confirmada por autoridades nacionales
La modernización laboral no puede ser una excusa para quitar derechos a los trabajadores.
El diputado nacional por Tucumán, y dirigente del gremio La Bancaria, Carlos Cisneros, cuesonó los anuncios del Gobierno nacional en torno a una posible reforma laboral, y adviró que: “…detrás del discurso de la modernización, se esconden intentos de recortar derechos laborales conquistados por los trabajadores…”.
LA PENSIÓN DE LA CALLE ANCHA.
La casa de Norma; mi techo durante 18 años.