Ferro lanza su Colonia de Vacaciones

La institución albiazul no descansa y, una vez que cesen sus tradicionales actividades deportivas, pondrá en marcha su Recreativo de Verano.

18/11/2025
pileta ferro
pileta ferro

La nueva modalidad está dirigida a niños y niñas de entre 4 y 12 años, sean o no socios de la entidad, y se desarrollará en las instalaciones del Club Regatas Concordia.
La duración de la Colonia será de dos meses, desde el 15 de diciembre hasta el 15 de febrero, y el proyecto estará coordinado por María Cabral, con el acompañamiento de Evangelina Cornaló y Francisco Sosaya.
Aquellos que concurran al recreativo, podrán disfrutar de diversas actividades, tanto lúdicas como deportivas, basadas en juegos de pileta, natación, fútbol, básquet y vóley.infobynenllinea.caster.fm
Además, se prevé la realización de talleres de cocina, artes plásticas y música, entre otros, como así también la realización de diversos campamentos.
Desde la coordinación de la Colonia, se informó que el costo individual es de $ 75.000 por mes, aunque los socios del Club obtendrán una bonificación, por lo que sólo abonarán $ 55.000.
Para realizar consultas e inscripciones, los interesados se pueden comunicar al ‪+54 9 3454 05-1395‬.

